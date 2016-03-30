中国货币市场：跨季资金需求不减七天回购走升，资金偏紧格局继续发酵

路透上海3月30日 - 中国银行间市场周三早盘主要回购利率均走升，七天期稍明显。交易员称，跨季资金需求继续有增无减，致七天期限品种供不应求，同时央行季末“宏观审慎评估体系”（MPA）考核之际，大行出资心态仍偏谨慎，场内流动性偏紧格局未缓。

他们并称，季末央行公开市场继续小幅回笼，表明监管层仍不愿看到资金面过度泛滥，其限制机构进一步放大杠杆意图仍在。跨过季末后资金情况有望缓步改善。

“还是紧的吧，大行和股份制都有供给隔夜，但是大家都想拿七天的，”上海一银行交易员说，“ 毕竟MPA考核暂时算不清楚，只敢出隔夜，实在钱多就到了下午再出也不迟，都是这种心态吧。”

他并称，七天期因为跨季需求大增；14天期价格偏高，都快接近一个月的价格了，所以融入意愿不强；但是整体看资金面还好，临近中午大部分机构都能平头寸。

中国央行去年底公布，自2016年起将采取“宏观审慎评估体系”（MPA），取代现有的差别准备金动态调整和合意贷款管理机制。 央行2月19日并称，宏观审慎评估按季进行，第一次评估将在今年一季度结束后实施。

北京一银行交易员认为，季末资金面偏紧，但是央行公开市场还是继续小幅回笼，也没有加量，表明央行还是相信市场上资金总量是足够的，所以也不会太过宽松。“下午可能出资的多起来，像昨天下午一样，不过明天季末最后一天，隔夜估计也要紧张了，”他称。

兴业证券固定收益最新报告认为，近几天资金相对紧张，与季节性、央行回笼等因素有关，但更重要的可能是房地产导致的信贷临时加速冲量的原因，同时MPA确实存在影响，但考虑到对大行影响有限，应该不是主因。

对于未来资金面，报告认为，考虑到当前金融杠杆高、外汇占款增长疲软的背景，资金面本身就相对脆弱，进入4月，有大量的财政存款上缴，在没有MPA考核压力下信贷投放可能再加速，后续资金面应该仍存在波动和收紧压力，需央行适时对冲。

央行公开市场今日进行600亿元七天期逆回购操作，利率2.25%；据此计算，今日净回笼200亿元。据路透统计，本周共有3,800亿元逆回购到期，期限均为七天期。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:33 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

-----------------------------------------------------------

质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.0073 2.0048 +0.25

七天 2.3484 2.3083 +4.01

14天 2.9351 2.9287 +0.64

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.8900 1.9950 +189.50

七天 3.1950 2.7400 +45.50

14天 2.8800 2.7000 +18.00

回购定盘利率

其中:隔夜 2.0100 2.0000 +1.00

七天 2.4000 2.2800 +12.00

14天 3.0600 3.3000 -24.00

Shibor

其中:隔夜 2.0040 1.9960 +0.80

七天 2.3120 2.3030 +0.90

三个月 2.8115 2.8002 +1.13