中国货币市场：跨季资金需求不减七天回购走升，资金偏紧格局继续发酵

《台湾重要政经日程》--1月19日-10月10日
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路透上海3月30日 - 中国银行间市场周三早盘主要回购利率均走升，七天期稍明显。交易员称，跨季资金需求继续有增无减，致七天期限品种供不应求，同时央行季末“宏观审慎评估体系”（MPA）考核之际，大行出资心态仍偏谨慎，场内流动性偏紧格局未缓。
他们并称，季末央行公开市场继续小幅回笼，表明监管层仍不愿看到资金面过度泛滥，其限制机构进一步放大杠杆意图仍在。跨过季末后资金情况有望缓步改善。
“还是紧的吧，大行和股份制都有供给隔夜，但是大家都想拿七天的，”上海一银行交易员说，“ 毕竟MPA考核暂时算不清楚，只敢出隔夜，实在钱多就到了下午再出也不迟，都是这种心态吧。”
他并称，七天期因为跨季需求大增；14天期价格偏高，都快接近一个月的价格了，所以融入意愿不强；但是整体看资金面还好，临近中午大部分机构都能平头寸。
中国央行去年底公布，自2016年起将采取“宏观审慎评估体系”（MPA），取代现有的差别准备金动态调整和合意贷款管理机制。 央行2月19日并称，宏观审慎评估按季进行，第一次评估将在今年一季度结束后实施。
北京一银行交易员认为，季末资金面偏紧，但是央行公开市场还是继续小幅回笼，也没有加量，表明央行还是相信市场上资金总量是足够的，所以也不会太过宽松。“下午可能出资的多起来，像昨天下午一样，不过明天季末最后一天，隔夜估计也要紧张了，”他称。
兴业证券固定收益最新报告认为，近几天资金相对紧张，与季节性、央行回笼等因素有关，但更重要的可能是房地产导致的信贷临时加速冲量的原因，同时MPA确实存在影响，但考虑到对大行影响有限，应该不是主因。
对于未来资金面，报告认为，考虑到当前金融杠杆高、外汇占款增长疲软的背景，资金面本身就相对脆弱，进入4月，有大量的财政存款上缴，在没有MPA考核压力下信贷投放可能再加速，后续资金面应该仍存在波动和收紧压力，需央行适时对冲。
央行公开市场今日进行600亿元七天期逆回购操作，利率2.25%；据此计算，今日净回笼200亿元。据路透统计，本周共有3,800亿元逆回购到期，期限均为七天期。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间11:33 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.0073 2.0048 +0.25
七天 2.3484 2.3083 +4.01
14天 2.9351 2.9287 +0.64
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 3.8900 1.9950 +189.50
七天 3.1950 2.7400 +45.50
14天 2.8800 2.7000 +18.00
回购定盘利率
其中:隔夜 2.0100 2.0000 +1.00
七天 2.4000 2.2800 +12.00
14天 3.0600 3.3000 -24.00
Shibor
其中:隔夜 2.0040 1.9960 +0.80
七天 2.3120 2.3030 +0.90
三个月 2.8115 2.8002 +1.13
-----------------------------------------------------------(完) (发稿 吴芳； 审校 黄凯)
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以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(较上年同期%) 季度 16年三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 二季 一季 13年四 三季 二季 一季 季 百分比 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.4 7.3 7.6 7.9 7.5 7.8 16年前三 2015年 2014年 *2013年 *2012年 2011年 2010年 *2009年 *2008年 2007年 2006年 *2005年 2004年 季
路透北京1月19日 - 中国首支人民币商业地产私募股权基金--高和资本日前与江苏银行宣布发起设立国内首支商业地产ABS（资产支持证券）基金，规模200亿元人民币，将专注于盘活商业地产，以商业地产证券化产品作为主要投资标的。