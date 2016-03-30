中国债市动态：利率债窄幅整理，资金依旧偏紧短融及NCD收益率上行

路透上海3月30日 - 中国银行间市场周三利率债窄幅整理，国债期货则依旧震荡偏强。资金面在昨日尾盘一度转松，但今日再度恢复紧势，并拖累短融以及同业存单（NCD）收益率上行。

交易员并指出，近两日国债期货强势一定程度上缓和现券压力，但目前基本面回暖、通胀压力加大以及金融降杠杆等预期仍在，债市短期料难摆脱谨慎氛围，收益率易上难下。

“早上资金紧张，开盘那阵子很多止盈跑路的，现在很胶着，长端利率债暂时还没方向，短融和存单（收益率）上了不少。”上海一银行交易员称。

北京一基金公司交易员谈到，虽然目前市场情绪偏弱，但由于配置压力犹存，买盘对现券仍有一定支撑力度。

上述银行交易员则认为，现在基本面的企稳预期对于债市压力有所加大，而近两日现货更多依靠期货走强来带动；不过期货强势主要因素是基差（期货和现货价差）修复，对于现券难以形成趋势性指引。

国债期货早盘继续小幅走高，中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1606 早盘收报101.100元人民币，较上日结算价涨0.10%；10年期国债主力合约T1606 收报99.870元，较上日结算价涨0.07%。

此外短期资金面一直未见缓和，对债市短端收益率压力渐显，短融和同业存单首当其冲；而违约事件层出不穷，也对机构的风险偏好有所抑制。

前述银行交易员称，“昨天CP（短融收益率）就在上了，存单也有很多没发满。（违约频发）对过剩和中低评级有些影响，其他还好。”

东北特殊钢集团周一公告称，公司未能按期足额偿付当日到期的短期融资券15东特钢CP001，涉及本息总额为8.52亿元，已构成实质性违约。此外因流动性紧张，其发行的超短期融资券15东特钢SCP001 兑付资金尚未落实，下周二(4月5日)10.15亿元的本息偿付存在不确定性。

在短融和中票等信用债发行市场上，受二级情况不佳及违约事件等影响，发行延后情况明显增加。仅就上海清算所公告粗略统计，昨日共有六只债券宣布取消或推迟发行。