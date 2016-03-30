中国汇市：人民币早盘劲升逾260点，期权隐含波动率持稳市场接受双向波动

* 人民币早盘随中间价大升逾260点

* 美元偏弱中间价续大涨近220点

* 美联储主席鸽派言论打压美元多头

* 离岸与在岸价差再现倒挂

* 期权隐含波动率持稳，市场接受双向波动格局

路透上海3月30日 - 人民币兑美元即期 周三早盘大涨逾260点，今早中间价亦升近220点。交易员称，因隔夜美联储主席叶伦对升息步调谨慎，国际美元承压人民币中间价顺势大涨，并推高市场价，但期权隐含波动率依旧平稳，表明市场基本接受新格局下的双向波动。

他们并指出，市场基本处于自发平衡状态，人民币贬值预期淡化，并未见客盘明显结汇或购汇；另外由于离岸CNH 受国际美元影响更明显，早盘与在岸价差再现倒挂，且更贴近中间价，离岸资金亦缺乏明显看空情绪。

“人民币参考一篮子货币，这种波动不需要惊讶的，从期权隐含波动率看市场也不紧张，因该说趋势性的大涨大跌可能性都很小。”一中资行交易员称。

北京时间11:34，人民币兑美元 即期报6.4851元，上日收报6.5115元。今日人民币兑美元中间价 报6.4841元，上日中间价为6.506元。人民币兑美元即期成交额 为116.54亿美元，上日半日为121亿美元。

另外境内一年期美元兑人民币平价期权隐含波动率 双边报价为4.900/5.200，三月中旬以来基本维持在这个水平上下窄幅波动，6月期的期权隐含波动率 亦未见明显上行。

全球汇市方面，因隔夜美联储官员发表温和讲话而下跌0.8%后，美元指数在周三亚洲进行盘整。隔夜美联储主席叶伦讲话的谨慎基调令市场怀疑，今年美联储是否有哪怕一次加息。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.646元, 上日尾盘为6.6615元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.491元, 上一交易日尾盘报6.4925元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.4856；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。