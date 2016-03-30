中国汇市：人民币早盘劲升逾260点，期权隐含波动率持稳市场接受双向波动

* 人民币早盘随中间价大升逾260点
* 美元偏弱中间价续大涨近220点
* 美联储主席鸽派言论打压美元多头
* 离岸与在岸价差再现倒挂
* 期权隐含波动率持稳，市场接受双向波动格局
路透上海3月30日 - 人民币兑美元即期 周三早盘大涨逾260点，今早中间价亦升近220点。交易员称，因隔夜美联储主席叶伦对升息步调谨慎，国际美元承压人民币中间价顺势大涨，并推高市场价，但期权隐含波动率依旧平稳，表明市场基本接受新格局下的双向波动。
他们并指出，市场基本处于自发平衡状态，人民币贬值预期淡化，并未见客盘明显结汇或购汇；另外由于离岸CNH 受国际美元影响更明显，早盘与在岸价差再现倒挂，且更贴近中间价，离岸资金亦缺乏明显看空情绪。
“人民币参考一篮子货币，这种波动不需要惊讶的，从期权隐含波动率看市场也不紧张，因该说趋势性的大涨大跌可能性都很小。”一中资行交易员称。
北京时间11:34，人民币兑美元 即期报6.4851元，上日收报6.5115元。今日人民币兑美元中间价 报6.4841元，上日中间价为6.506元。人民币兑美元即期成交额 为116.54亿美元，上日半日为121亿美元。
另外境内一年期美元兑人民币平价期权隐含波动率 双边报价为4.900/5.200，三月中旬以来基本维持在这个水平上下窄幅波动，6月期的期权隐含波动率 亦未见明显上行。
全球汇市方面，因隔夜美联储官员发表温和讲话而下跌0.8%后，美元指数在周三亚洲进行盘整。隔夜美联储主席叶伦讲话的谨慎基调令市场怀疑，今年美联储是否有哪怕一次加息。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.646元, 上日尾盘为6.6615元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.491元, 上一交易日尾盘报6.4925元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.4856；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。
中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）
(发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)