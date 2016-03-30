台湾货币市场：短率稳中透坚，季底因素加上公债交割令市况稍紧

* 短率稳中透坚，季底和公债交割及国库借款纷至沓来 * 明日季底最后一日料相似今日 * 大银行买短票纾解短票市况 * RP利率区间高位成交较上日踊跃 记者 高洁如 路透台北3月30日 - 台湾银行间短率周三稳中透坚，因已临近季底且今日有公债交割， 今明又有国库借款交割，令市况愈加偏紧。明日是季底最后一个交易日，各方认为短率料与 今日状况相似，稳中偏紧。 资金调度人士表示，大型银行未供给银行同业拆款，仅有少数买票，这多少纾缓了票券 商的一些压力。惟今日的隔夜拆款利率已反应偏向紧张的情况，区间高位升至0.41%。 一家民营银行交易员也表示，跨月的拆款并不好找，这个情势不排除延续到明日。 〞反正不能跨月的，就是不能跨，把明天撑过去就好了，〞一位银行交易员说。 今日紧缩因素有：财政部发行五年期公债105/5期，金额300亿台币；而国库借款有约50 0亿台币左右也在今日交割；明日亦还有国库借款交割。 他们指出，明日就是季底的最后一个交易日，也不排除明日有公债还本达800亿台币， 可能会使得大银行的资金水位稍高，增加调度弹性。 本地时间11:55 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.398 32.695 台湾加权股价指数<.TWII 8,706.27 8,617.35 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.204% 0.204% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.200-0.410% 0.200-0.260% --一周拆款利率区间 0.310-0.375% 0.200-0.300% --两周拆款利率区间 0.350-0.380% 0.260-0.390% **票券商拆票双管齐下** 短票市场方面，一位资金调度人士指出，各票券商的缺口很小，大银行进场买票也使得 市况趋松。 有票券商表示，本周五的资金缺口较大，因已是新的月分，不排除当日拆借较好运作。 他们表示，先前已将大量的资金落点排开本周，因此本周缺口都不算太大，压力已分散 。 今日大型票券商与银行间承作自保短票跨月30天期利率主要成交在0.35-0.36%，与上日 相同。 集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.35 6%，前日0.347%；上日区间在0.30-0.43%，前日在0.30-0.39%；上日成交量112.96亿台币， 前日在137.91亿台币。 台湾央行周二有2,171亿台币定存单到期，存单发行金额待稍晚公布。央行本周到期余 日定存单到期落点分别为：周三2,171亿台币、周四2,698.8亿台币、周五1,237亿台币。 拆款中心资料 显示，修正后周二超额准备为1,012亿台币，累积超额准备7,539亿 台币、加计前期1%的超额准备为8,986亿台币。 **RP利率区间高位增加** 债券附买回(RP)市场方面，交易员表示，今日季底又有公债交割，市场紧缩因素发酵， 部分证券商与银行承做的债券附买回交易，只能向银行开出偏高的利率屈服。今日成交利率 向区间高位靠拢。 但也有交易员表示，明日还有800亿台币的公债还本，或许能纾解一些季底紧张的因素 。 〞这二天季底而且有公债交割会紧一点，但4月以后钱会多，也许公债RP有机会向下破0. 30%。〞一位大型票券商交易员说。 今日证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率主要成交在0.32-0.35%，上日在0.32-0 .33%；成交高位多是银行所开出。短天期及一个月天期公司债附买回利率主要成交在0.40-0 .42%，大致同上日。 今日大型票券商与金融机构承作的债券附买回利率较上日平稳，短天期公债附买回利率 主要在0.23-0.35%；约同上日；公司债附买回利率主要成交约同上日在0.23-0.32%。(完) (审校 黄凯)