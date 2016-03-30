《汇市简讯》亚洲时段英镑/美元盘整海外涨势

0351GMT

* 英镑/美元在亚洲市场基本持平，处于盘整状态，隔夜在美联储官员讲话影响下上涨0.95%

* 无重要数据公布，动能指标呈中性，5日、10日和20日移动均线无实质偏向性

* 3月高点1.4514美元为重大阻力位，若收于该水平之上，则目标指向1.4636美元，该水平为2015/2016年跌势38.2%的回档位

* 昨日涨势38.2%的回档位1.4322美元和稍早高点1.4400美元分别为初步支撑位和阻力位

* 图表：reut.rs/1Y0dFmX (完)

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