路透基点：重庆红蜻蜓油脂公司完成1.26亿美元在岸贷款案--TRLPC

路透香港3月30日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，星展银行做为唯一牵头行兼簿记行(MLAB)，帮助重庆红蜻蜓油脂有限责任公司完成1.26亿美元三年期分期偿还贷款案。

消息人士称，另有七家银行参贷。

工商银行重庆分行以主办行的身份加入本案，其他六家银行担任高级经理行，分别为永丰银行(中国)、意大利西雅那银行上海分行、彰化商业银行昆山分行、创兴银行汕头分行、富邦银行(中国)和华南商业银行深圳分行。

该贷款案在12月底时进入一般银团组建。规模为6,000万美元，有最高1.40亿美元超额配售权。

若以美元或欧元承诺贷款，最高综合收益为250个基点，利率较Libor加码200个基点。以人民币承贷，利率为中国人民银行基准利率的106%。贷款平均年限为2.6年。本贷款有15个月宽限期，之后分五次不等额偿还：第15个月偿还5%，第18个月和第24个月分别偿还10%，第30个月偿还15%，剩余60%在第36个月偿还。

本次在岸贷款有延期一年的选择权。若延期一年偿还，剩余60%贷款将分三次、每半年等额20%偿还。

该公司上一笔贷款是2013年6月的1.88亿美元、三年期在岸贷款。贷款由牵头行兼簿记行--星展银行和其他九家银行提供。加上5个基点的优惠费(early bird fee)和70个基点前端费用，该贷款的最高综合收益为310个基点，贷款利率较Libor加码280个基点。平均贷款年限为2.5年。(完)