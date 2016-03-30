中港个股：中海油田服务仍与挪威Statoil商谈作业合同，拟发行公司债

* 中海油仍与挪威Statoil商谈合同事宜

* 可能获得对方补偿

* 俄罗斯服务合同开始启动

* 拟境内发行最多100亿元人民币公司债

* 2015年度派息比率维持在30%

路透香港3月30日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务股份有限公司 周三称，仍在与挪威Statoil 商谈作业合同事宜。另外，公司拟境内公开发行100亿元人民币公司债，以置换部分美元债务。

中海油服 首席执行官兼总裁李勇在记者会上称，仍与Statoil商谈半潜式钻井平台COSL Innovator的合同事宜，公司方面希望在合同终止的情况下能够获得相应补偿。

“现在不便披露更多讯息，因为这个事比较复杂，我们和我们的客服亦达成协议，双方在目前情况下不再刺激对方。”他说。

中海油服此前称，挪威国家石油公司Statoil即时终止COSL Innovator和COSL Promoter于北海的作业，且均无日费补偿，剩余合同期限大约五年。由于两份合同为公司海外主要长期合同，故消息对公司带来较大负面影响。

李勇说，现时双方同意恢复Promoter的合同至今年9月底，之后会按原来合同执行至2020年为止。

至于Innovator，待合同终止的相关法律手续办完以后，中海油服将另找新的合同。中海油服董事长刘健说，“要另外找高价的合同很难，但低价的还是可以找到的。”

中海油服今年初披露，公司拥有和管理45座钻井平台，除了3座半潜式及5座自升式平台正在参与各种投标之中，其他均有合同。

**最近市场有点恢复**

被问及其他合同是否有被终止的风险时，李勇说，“很难预测他（客户）的行为，因他自己都活不下去了，不过最近市场有点恢复，可能大家都觉得油价已经到了低点，现在是选服务最有力量、谈价格最合适的时机。”

他并称，公司最近在俄罗斯的合同开始启动，价格也不错，公司已采取措施例如以投保方式规避付款和汇率风险。

这家隶属于中国海洋石油总公司的企业周二晚间公布，2015年度净利同比大跌86%至10.74亿元人民币，收入下降30%至231.74亿元，董事会建议派发末期股息每股0.068元，相对年度股每股盈利0.2251元，派息比率维持在30%。

公司同时公布拟在境内发行不超过100亿元公司债，期限不超过15年，首期发行规模最多50亿元。

中海油服首席财务官李飞龙称，发债主要为偿还部分于近1-2年到期债务，并改善债务结构，因目前美元债占比达95%，与现金流不太匹配。

该公司此前给出2016年经营目标，其中今年的资本开支压缩40%以上至35-45亿元，降本目标大于2015年的20亿元，负债比率由50%降至40%以下。