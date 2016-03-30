国际油市：油价反弹，因库存增幅小于预期

美国原油期货 涨0.38美元至每桶38.66美元。前一交易日收低1.11美元。

“亚洲时段油价略有企稳。市场主流观点是坐等美国能源资料协会(EIA)(库存)数据出炉，”悉尼CMC Markets首席市场分析师Ric Spooner称。

美国石油协会(API)周二公布的数据显示，上周美国原油库存增加260万桶，至5.344亿桶。

熟悉伊朗思维的一名消息人士周二称，石油输出国组织(OPEC)成员国伊朗，预计将出席4月17日在多哈的产油国会议，会议将讨论全球石油产量上限，但伊朗可能不会参与讨论。(完)