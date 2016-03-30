国际油市：油价反弹，因库存增幅小于预期

《台湾重要政经日程》--1月19日-10月10日
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美国原油期货 涨0.38美元至每桶38.66美元。前一交易日收低1.11美元。
“亚洲时段油价略有企稳。市场主流观点是坐等美国能源资料协会(EIA)(库存)数据出炉，”悉尼CMC Markets首席市场分析师Ric Spooner称。
EIA将在周三稍晚公布官方库存数据。预计将显示库存增长330万桶，连续第七周增至纪录高位。
美国石油协会(API)周二公布的数据显示，上周美国原油库存增加260万桶，至5.344亿桶。
熟悉伊朗思维的一名消息人士周二称，石油输出国组织(OPEC)成员国伊朗，预计将出席4月17日在多哈的产油国会议，会议将讨论全球石油产量上限，但伊朗可能不会参与讨论。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王丽鑫/刘秀红；审校 蔡美珍/李婷仪)
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以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(较上年同期%) 季度 16年三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 二季 一季 13年四 三季 二季 一季 季 百分比 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.4 7.3 7.6 7.9 7.5 7.8 16年前三 2015年 2014年 *2013年 *2012年 2011年 2010年 *2009年 *2008年 2007年 2006年 *2005年 2004年 季
路透北京1月19日 - 中国首支人民币商业地产私募股权基金--高和资本日前与江苏银行宣布发起设立国内首支商业地产ABS（资产支持证券）基金，规模200亿元人民币，将专注于盘活商业地产，以商业地产证券化产品作为主要投资标的。