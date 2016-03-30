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亚洲 | 2016年 3月 30日 星期三 14:02 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：美元跌势未能持续

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* 美元/日圆下跌0.32%，澳元/美元微升0.07%，欧元/日圆下滑0.24%，欧元/美元涨0.05%

* 美元/人民币跌0.33%，美元/离岸人民币微跌0.03%，美元/马币(林吉特)下挫1.31%，美元/韩元跌1.01%

* 日经指数下滑1.21%，沪综指上扬2.02%，美国原油涨0.97%，伦敦期铜小跌0.07%，10年期美债收益率报1.81%

* 日本信托银行将开始对机构客户实施负利率

* 中国货币市场跨季资金需求不减七天回购走升，资金偏紧格局继续发酵

(完)

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全部现汇报价 (编译 王兴亚；审校 李婷仪)

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