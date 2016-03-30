版本:
中国
亚洲 | 2016年 3月 30日 星期三 17:37 BJT

《中国企业债发行日程表》--3月30日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 )    

以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:
    
 发债主体   拟发规模   期限   簿记建档日     年利率   主体评级   发行时间     主承销商
          (亿元人民币) (年)   (或招标日)
=========================================================================================
*遂宁开达投资   7        7   4/7簿记建档       --       AA      4/8-4/12      广发证券
                   (第3-7年末分别偿还20%本金)
=========================================================================================
*无锡惠开      16        7   4/7簿记建档       --       AA      4/8-4/11      广发证券
经济发展集团       (第3-7年末分别偿还20%本金/中合中小企业融资担保公司提供担保)
=========================================================================================
*盘锦水务      11        7   4/7簿记建档       --       AA      4/8-4/12     国泰君安证券
                   (第3-7年末分别偿还20%本金)
=========================================================================================
贵阳城建投资   30       10   3/24簿记建档     4.37%     AA+     3/25-3/31     国信证券
集团城市停车场建设专项债  (第3-6年末分别偿还10%本金，第7-10年末分别偿还15%本金)
========================================================================================= 
奉化市投资     10        6   3/25簿记建档     4.58%     AA      3/28-3/31     财通证券 
           (第4、5、6年末分别偿还20%、30%、50%本金/发行人作为差额补偿人)
=========================================================================================
枝江市国产      8        7   3/25簿记建档     4.38%     AA      3/28-3/29   东方花旗证券
经营中心               (第3-7年末分别偿还20%本金)
=========================================================================================
和田玉鑫国资   13        7   3/25簿记建档     4.65%     AA      3/28-3/30     国海证券
投资经营公司            (第3-7年末分别偿还20%本金)
=========================================================================================
江西铁路       20       15   3/25簿记建档     3.68%     AA+     3/28-3/30     天风证券
投资集团       (第5和第10年末分别附投资人选择权)
=========================================================================================
眉山市宏大     20        7   3/25簿记建档     4.18%     AA      3/28-3/30 摩根士丹利华鑫证券
建设投资公司     (第3-7年末分别偿还20%本金/国有土地使用权抵押担保)            爱建证券
=========================================================================================
大冶城建     至多12      7   3/25簿记建档     4.50%     AA      3/28-3/30     海通证券
投资开发公司         (第3-7年末分别偿还20%本金)
=========================================================================================
重庆璧山区     23        7   3/28簿记建档     4.93%     AA      3/29-3/30     开源证券
城市建设投资     (第3-7年末分别偿还20%本金)
=========================================================================================
南京白下       14        7   3/28簿记建档     3.98%     AA      3/29-3/30     天风证券
国资经营中心    (第3-7年末分别偿还20%本金/江苏省信用再担保公司提供担保)
=========================================================================================
当阳市鑫源     11        7   3/28簿记建档     4.97%     AA      3/29-3/30   东方花旗证券
投资开发        (第3-7年末分别偿还20%本金) 
=========================================================================================
温州港城发展   20        7   3/28簿记建档     5.19%     AA      3/29-3/31    国泰君安证券
                (第3-7年末分别偿还20%本金)
========================================================================================= 
湖南省娄底    10.6       7   3/29簿记建档    *4.89%     AA      3/30-4/1     恒泰长财证券
经济技术开发投资建设 (第3-7年末分别偿还20%本金)   
=========================================================================================   
靖江市城投    15         7   3/29簿记建档    *4.55%     AA      3/30-4/1     申万宏源证券
基础设施发展         (第3-7年末分别偿还20%本金)   
=========================================================================================  
重庆市兴荣      9        7   3/30簿记建档   上限5.00%   AA+     3/31-4/1     渤海证券
控股集团               (第3-7年末分别偿还20%本金/瀚华担保公司担保)
=========================================================================================    
泸州市纳溪区    6.8      7   3/30簿记建档   上限5.50%   AA      3/31-4/1      华创证券
国有资产经营           (第3-7年末分别偿还20%本金)
=========================================================================================    
九江市庐山区  11         7   3/29簿记建档    *4.58%     AA      3/30-4/5     申万宏源证券
城投集团             (第3-7年末分别偿还20%本金)   
=========================================================================================   
江苏北固       14        7    *推迟发行     上限5.30%   AA         --        申万宏源证券
产业投资               (第3-7年末分别偿还20%本金/镇江城市建设产业集团担保)
=========================================================================================    
浏阳经开区     11        7   4/5簿记建档       --       AA      4/6-4/8      恒泰长财证券
开发投资       (第3-7年末分别偿还20%本金/瀚华担保公司提供担保)
=========================================================================================
遵义新区开发投资 14    10    4/6簿记建档    上限6.0%    AA      4/7-4/8       江海证券
新蒲新区城市停车场建设专项债 (3-6年末每年还15%本金，7-10年末每年还10%)
=========================================================================================
扬中交通      9.5       7    4/6簿记建档    上限5.00%   AA      4/7-4/11      天风证券
投资发展      9.5       7
(品种一由江苏省信用再担保公司担保/品种二由瀚华担保公司担保/第3-7年末分别偿还20%本金)
=========================================================================================
宣城国资投资   24       7    4/6簿记建档       --        AA     4/7-4/13      国信证券
                     (第3-7年末分别偿还20%本金)
=========================================================================================
    
以下为申请非公开发行项目收益债并已获发债额度的公司:
    
  发债主体    拟发规模  期限   簿记建档日     年利率   债项评级   发行时间    主承销商
            (亿元人民币)(年)   (或招标日)    
=========================================================================================
腾冲城区及      6       10   3/29簿记建档     *6.20%      AA      3/30-4/1    广州证券
曲石集镇供水工程项目收益债券  
      (第3-10年每年末偿还7%-19%本金/第3和6年末附投资者选择权/保山市国资为债券差额补偿人)
=========================================================================================
随州市城市      3.5       7  3/25簿记建档      6.10%      AA      3/28-4/1    长江证券
供水改扩建工程项目收益债券 (第2-7年末分别偿还3000万-8000万本金)
=========================================================================================   

以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:
 
  发债主体    拟发规模  期限   簿记建档日     年利率   债项评级   发行时间    主承销商
            (亿元人民币)(年)   (或招标日)
=========================================================================================
暂无
=========================================================================================

以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司:
 
发债主体     拟发规模    期限   簿记建档日    年利率    主体评级    发行时间   主承销商
           (亿元人民币)  (年)
=========================================================================================
*邹城城市资产   7          4    4/7簿记建档    --          AA       4/8-4/12   银河证券
经营小微企业增信集合债券 (第三年末附投资人选择权) 
=========================================================================================
北京谷财集团   15          4    3/30簿记建档 上限5.00%     AA       3/31-4/1   西南证券
小微企业增信集合债券     (第三年末附投资人选择权) 
=========================================================================================   
青州市宏源     10          4    3/28簿记建档   3.97%       AA       3/29-4/1 申万宏源证券
公有资产经营有限公司  (第三年末附投资人选择权/中合中小企业融资担保提供担保)    
小微企业增信集合债券           
=========================================================================================    

注: *表示新增。(完) 
        
  如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐