版本:
中国
亚洲 | 2016年 3月 30日 星期三 14:36 BJT

日本债市：公债小涨，追随FED主席叶伦讲话后的美债升势

3月底日本会计年度结束前，日债交投气氛审慎。日本央行购债操作
、股市走软以及经济数据欠佳，令日债获得支撑。
    
    日本央行今日购债操作中，预计购买4,000亿日圆一至三年期日债、4
,200亿日圆三至五年期日债、2,400亿日圆10年至25年期日债、以及1,600
亿日圆25年期以上日债。
    
    今日稍早公布的数据，令外界进一步揣测日本央行将需要扩大刺激规
模，以避免经济再陷衰退。日本2月工业生产较前月下滑6.2%，创2011年
以来最大降幅。
    
    日经指数 收低1.3%。
    
    指标10年期日债收益率(殖利率) 小跌0.5个基点至负0
.095%，回探本月稍早触及的纪录低点负0.135%。
    
    超长天期债券方面，20年期公债收益率 下滑1.5个基
点至0.395%。
    
    6月10年期公债期约 上涨0.04点，收报151.83。
    
                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债        -0.230%     -0.5   -0.225%
    五年期公债        -0.230%     +0.0   -0.230%
    10年期公债       -0.095%     -0.5   -0.090%
    20年期公债        0.395%     -1.5    0.410%
    30年期公债        0.000%     +0.0    0.510%
    10年期公债期货  <0#JGB:>         151.83    +0.04    151.79
    
    注1：公债期货涨跌为点数。
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
    
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
    美债每日展望            欧元区公债市场        [GVD/
EURCN]
    美国现货公债            英国公债市场              [
GB/CN]
    日本公债市场             中国债市                  [
CN/CN]
    台湾债市                 利率或央行相关报导  [INT|CE
N-CMN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#E
UBMK=>
    

 (编译 高琦/张明钧; 审校 蔡美珍/艾茂林)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐