日本债市：公债小涨，追随FED主席叶伦讲话后的美债升势

3月底日本会计年度结束前，日债交投气氛审慎。日本央行购债操作 、股市走软以及经济数据欠佳，令日债获得支撑。 日本央行今日购债操作中，预计购买4,000亿日圆一至三年期日债、4 ,200亿日圆三至五年期日债、2,400亿日圆10年至25年期日债、以及1,600 亿日圆25年期以上日债。 今日稍早公布的数据，令外界进一步揣测日本央行将需要扩大刺激规 模，以避免经济再陷衰退。日本2月工业生产较前月下滑6.2%，创2011年 以来最大降幅。 日经指数 收低1.3%。 指标10年期日债收益率(殖利率) 小跌0.5个基点至负0 .095%，回探本月稍早触及的纪录低点负0.135%。 超长天期债券方面，20年期公债收益率 下滑1.5个基 点至0.395%。 6月10年期公债期约 上涨0.04点，收报151.83。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.230% -0.5 -0.225% 五年期公债 -0.230% +0.0 -0.230% 10年期公债 -0.095% -0.5 -0.090% 20年期公债 0.395% -1.5 0.410% 30年期公债 0.000% +0.0 0.510% 10年期公债期货 <0#JGB:> 151.83 +0.04 151.79 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美债每日展望 欧元区公债市场 [GVD/ EURCN] 美国现货公债 英国公债市场 [ GB/CN] 日本公债市场 中国债市 [ CN/CN] 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CE N-CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#E UBMK=> (编译 高琦/张明钧; 审校 蔡美珍/艾茂林)