主要国家经济指标预测--3月31日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月31日(四) -- 中国国际收支平衡表（正式数） 2015年 -- 中国国际投资头寸表（正式数） 2015年 -- 中国外债数据（正式数） 2015年 -- 中国银行业对外金融资产负债 2015年 0000 新西兰NBNZ企业展望指数 2月 -- 7.1% 0000 澳洲HIA新屋销售(较前月) 2月 -- +3.1% 0030 澳洲民间部门信贷 2月 -- +0.5% 房屋信贷 -- +0.5% 0500 日本建筑订单(较上年同期) 2月 -- -13.8% 房屋开工(较上年同期) -2.4% +0.2% 0600 德国实质零售销售(较前月) 2月 +0.3% +0.7% (较上年同期) +2.2% -0.8% 0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 3月初值 -- -0.1% 0645 法国消费者支出(较前月) 2月 持平 +0.6% 0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 2月 -- -0.8% 0755 德国经季节调整失业人数变化(万人) 3月 减少0.7 减少1 未经季节调整失业人数(万人) 283.1 291.1 经季节调整失业率 6.2% 6.2% 经季节调整失业人数(万人) -- 272.3 0830 英国消费者信贷(亿英镑) 2月 14.00 15.64 抵押贷款发放金额(亿英镑) -- 37.30 抵押贷款批准件数(件) 73,500 74,581 M4货供额(较前月) -- 持平 0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 +0.5% +0.5% (较上年同期) +1.9% +1.9% 0830 英国企业投资(较前季) 第四季 -- -2.1% (较上年同期) -- +2.4% 0830 英国经常帐收支(亿英镑) 第四季 赤字211.0 赤字174.5 0900 欧元区HICP(较上年同期) 3月初值 -0.1% -0.2% 扣除食品和能源的HICP(较上年同期) +0.9% +0.8% 0900 意大利CPI(较前月) 3月初值 +0.1% -0.2% (较上年同期) -0.3% -0.3% HICP(较前月) +2.2% -0.4% (较上年同期) -0.2% -0.2% 1000 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 2月 -- -0.7% (较上年同期) -- -2.5% 1130 美国Challenger企业计划裁员岗位(个) 3月 -- 61,599 1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 1月 +0.3% +0.2% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 3月26日当周 26.5 26.5 四周均值(万人) -- 25.975 续请失业金人数(万人) 3月19当周 220.5 217.9 1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 3月 50.0 47.6 2230 澳洲AIG制造业指数 3月 -- 53.5 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月 +0.1% +0.5% (较上年同期) +1.3% +1.3% 2300 韩国经常账收支(亿美元) 2月 -- 盈余112.7 2350 日本央行短观大型制造业景气判断指数 第一季 正8 正12 央行短观大型非制造业景气判断指数 正24 正25 央行短观小型制造业景气判断指数 负3 零 央行短观小型非制造业景气判断指数 正4 正5 央行短观大型企业资本支出预估 -0.7% +10.8% 央行短观小型企业资本支出预估 -21.0% -0.2% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 3月30日(三) 0600 瑞士瑞银消费指标 2月 1.53 -- 0700 瑞士KOF领先指标 3月 正102.5 正101.9 0900 欧元区企业景气指数 3月 正0.11 正0.08 经济景气指数 正103.0 正103.8 工业景气指数 负4.2 负4.2 服务业景气指数 正9.6 正10.8 消费者信心指数 负9.7 负9.7 消费者通胀预期指数 正2.1 -- 生产者通胀预期指数 负4.4 -- 1100 美国抵押贷款市场指数 前周 460.5 -- 再融资指数 1,784.7 -- 1200 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月初值 +0.8% +0.6% (较上年同期) +0.3% +0.1% 消费者物价调合指数(HICP)(较前月) +0.8% +0.7% (较上年同期) +0.1% -0.1% 1215 美国ADP民间就业岗位变动(万个) 3月 增加20.0 增加19.4 2100 韩国央行制造业景气判断指数 4月 正66 -- 2300 韩国工业生产(较上年同期) 2月 +2.4% 持平 工业生产(较上月) +0.3% -- 服务业产出(较前月) +3.3% -- 2301 英国Gfk消费者信心 3月 零 负1 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 流入11,641 -- 外资投资日本股票(亿日圆) 流出3,585 -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 王颖/孙茉莉；审校 于春红)