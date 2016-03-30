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亚洲 | 2016年 3月 31日 星期四 07:53 BJT

****主要国家经济指标预测--3月31日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：   

    GMT时间   经济指标/活动                         公布时段    预估值      前值
    
    3月31日(四)
    --   中国国际收支平衡表（正式数）              2015年          
    --   中国国际投资头寸表（正式数）              2015年          
    --   中国外债数据（正式数）                    2015年          
    --   中国银行业对外金融资产负债                2015年          
    0000 新西兰NBNZ企业展望指数                       2月          --       7.1%
    0000 澳洲HIA新屋销售(较前月)                      2月          --      +3.1%
    0030 澳洲民间部门信贷                             2月          --      +0.5%
             房屋信贷                                              --      +0.5%
    0500 日本建筑订单(较上年同期)                     2月          --     -13.8%
             房屋开工(较上年同期)                                -2.4%     +0.2%
    0600 德国实质零售销售(较前月)                     2月        +0.3%     +0.7%
                     (较上年同期)                                +2.2%     -0.8%
    0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 3月初值          --      -0.1%
    0645 法国消费者支出(较前月)                       2月    　   持平     +0.6%
    0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月)              2月          --      -0.8%
    0755 德国经季节调整失业人数变化(万人)             3月      减少0.7     减少1
             未经季节调整失业人数(万人)                          283.1     291.1
             经季节调整失业率                                     6.2%      6.2%
             经季节调整失业人数(万人)                              --      272.3
    0830 英国消费者信贷(亿英镑)                       2月        14.00     15.64
             抵押贷款发放金额(亿英镑)                              --      37.30
             抵押贷款批准件数(件)                               73,500    74,581
             M4货供额(较前月)                                      --       持平
    0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季)          　 第四季 　　   +0.5%     +0.5%
                          (较上年同期)                           +1.9%     +1.9%
    0830 英国企业投资(较前季)                      第四季　　　 　 --　　　-2.1%
　　　　　　　　　　(较上年同期)　　　　　　　　　　　　　　　　　 -- 　　 +2.4%
    0830 英国经常帐收支(亿英镑)                    第四季 　 赤字211.0 赤字174.5
    0900 欧元区HICP(较上年同期)                   3月初值        -0.1%     -0.2%
               扣除食品和能源的HICP(较上年同期)                  +0.9%     +0.8%
    0900 意大利CPI(较前月)                        3月初值        +0.1%     -0.2%
                  (较上年同期)                                   -0.3%     -0.3%
               HICP(较前月)                                      +2.2%     -0.4%
                   (较上年同期)                                  -0.2%     -0.2%
    1000 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月)            2月          --      -0.7%
                             (较上年同期)                          --      -2.5%
    1130 美国Challenger企业计划裁员岗位(个)           3月          --     61,599
    1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月)              1月        +0.3%     +0.2%
    1230 美国一周初请失业金人数(万人)          3月26日当周        26.5      26.5
                 四周均值(万人)                                    --     25.975
                 续请失业金人数(万人)            3月19当周       220.5     217.9
    1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI)                3月         50.0      47.6
    2230 澳洲AIG制造业指数                            3月          --       53.5
    2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月)              3月        +0.1%     +0.5%
                                (较上年同期)                     +1.3%     +1.3%
    2300 韩国经常账收支(亿美元)                       2月          --  盈余112.7
    2350 日本央行短观大型制造业景气判断指数        第一季          正8      正12
             央行短观大型非制造业景气判断指数                     正24      正25
             央行短观小型制造业景气判断指数                        负3        零
             央行短观小型非制造业景气判断指数                      正4       正5
             央行短观大型企业资本支出预估                        -0.7%    +10.8%
             央行短观小型企业资本支出预估                       -21.0%     -0.2%
    
     
        
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                        公布时段      现值     预估值
    
    3月30日(三)
    0600 瑞士瑞银消费指标                             2月        1.53       --       
    0700 瑞士KOF领先指标                              3月     正102.5    正101.9   
    0900 欧元区企业景气指数                           3月      正0.11    正0.08     
               经济景气指数                                   正103.0    正103.8   
               工业景气指数                                     负4.2      负4.2     
               服务业景气指数                                   正9.6     正10.8    
               消费者信心指数                                   负9.7      负9.7     
               消费者通胀预期指数                               正2.1       --      
               生产者通胀预期指数                               负4.4       --      
    1100 美国抵押贷款市场指数                        前周       460.5       --      
             再融资指数                                        1,784.7       --     
    1200 德国消费者物价指数(CPI)(较前月)          3月初值       +0.8%      +0.6%     
                            (较上年同期)                        +0.3%      +0.1%      
             消费者物价调合指数(HICP)(较前月)                   +0.8%      +0.7%     
                                 (较上年同期)                   +0.1%      -0.1%     
    1215 美国ADP民间就业岗位变动(万个)                3月     增加20.0  增加19.4  
    2100 韩国央行制造业景气判断指数                   4月       正66         --         
    2300 韩国工业生产(较上年同期)                     2月      +2.4%        持平     
              工业生产(较上月)                                 +0.3%         --      
              服务业产出(较前月)                               +3.3%         --      
    2301 英国Gfk消费者信心 　　　　　　　　　　　　　 3月         零         负1         
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                    前周    流入11,641      -- 
         外资投资日本股票(亿日圆)                            流出3,585       --  
     (完)
    
      
      经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              
 　 已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 王颖/孙茉莉；审校 于春红)

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