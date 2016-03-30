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亚洲 | 2016年 3月 30日 星期三 17:07 BJT

台湾货币市场：4月提存期资金预期变化一览表

路透台北3月30日 - 台湾货币市场4月提存期资金预期变化因素摘要如下：
   
    **宽松因素：
    --央行存单到期 4兆(万亿)7,853.3亿台币：       
             105/04/04                    303亿台币
             105/04/05                  1,652亿台币
             105/04/06                  2,637亿台币
             105/04/07                  2,967亿台币
             105/04/08                  1,214亿台币
             105/04/11                5,310.3亿台币
             105/04/12                  1,840亿台币
             105/04/13                4,886.5亿台币
             105/04/14                1,665.2亿台币
             105/04/15                  5,800亿台币
             105/04/18                  2,769亿台币
             105/04/19                5,476.5亿台币
             105/04/20                1,487.5亿台币
             105/04/21                1,814.5亿台币
             105/04/22                    147亿台币
             105/04/25                     80亿台币
             105/04/26                4,462.8亿台币
             105/04/27                  1,975亿台币
             105/04/28                     12亿台币
             105/04/29                      8亿台币
             105/05/02                     35亿台币
             105/05/03                  1,311亿台币
    
    --公债还本付息53亿7,687.5万台币：
    
  04/15   104甲7期公债付息           6亿3,750万台币 
  04/21   89乙1期公债付息         19亿6,812.5万台币 
  04/23   88乙1期公债付息           21亿1,500万台币 
  04/25   103甲7期公债付息           6亿5,625万台币 
     --国库券到期共850亿台币。
       4/11：财104-5期364天期国库券到期，金额250亿台币。
       4/20：财105-2期91天期国库券到期，金额300亿台币。 
       4/29：财104-6期273天期国库券到期，金额300亿台币。 

     --月底军公教薪饷拨款。
    
    
    **紧缩因素：      
    --4/6：发行1,600亿台币一年期定存单，1日标售。
    --4/8：发行20年期公债105/6期，金额300亿台币，1日标售。
    --4/14：发行两年期定存单，金额300亿台币，13日标售。    
    --4/28：发行105-6期364天期国库券，金额300亿台币。  
    --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。
    --营业税例行税款缴库。(完)  
      
    注：*表新增或更新。     

 (记者 高洁如; 审校 罗两莎)

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