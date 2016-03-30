《汇市简讯》英镑兑美元在叶伦发表鸽派言论后触及九日高点

0652GMT

* 英镑兑美元创九日高点1.4420美元，因叶伦的鸽派言论继续令美元受压

* 1.4403为周二高点，1.4369-1.4400为亚洲盘波动区间

* 1.4308为叶伦讲话前的高位。1.45附近(选择权到期点位)料有卖单

* 1.4514为3月18日高点，之后英国就业及退休保障大臣施志安辞职的消息拖累英镑

* BMG的民调显示，45%的英国人希望英国脱离欧盟，41%的英国人希望留在欧盟

* 印度Tata Steel计划出售英国业务 (完)

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