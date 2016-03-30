《汇市简讯》英镑兑美元在叶伦发表鸽派言论后触及九日高点

《台湾重要政经日程》--1月19日-10月10日
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0652GMT
* 英镑兑美元创九日高点1.4420美元，因叶伦的鸽派言论继续令美元受压
* 1.4403为周二高点，1.4369-1.4400为亚洲盘波动区间
* 1.4308为叶伦讲话前的高位。1.45附近(选择权到期点位)料有卖单
* 1.4514为3月18日高点，之后英国就业及退休保障大臣施志安辞职的消息拖累英镑
* BMG的民调显示，45%的英国人希望英国脱离欧盟，41%的英国人希望留在欧盟
* 印度Tata Steel计划出售英国业务 (完)
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全部现汇报价 (编译 汪红英；审校 张明钧)
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以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(较上年同期%) 季度 16年三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 二季 一季 13年四 三季 二季 一季 季 百分比 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.4 7.3 7.6 7.9 7.5 7.8 16年前三 2015年 2014年 *2013年 *2012年 2011年 2010年 *2009年 *2008年 2007年 2006年 *2005年 2004年 季
路透北京1月19日 - 中国首支人民币商业地产私募股权基金--高和资本日前与江苏银行宣布发起设立国内首支商业地产ABS（资产支持证券）基金，规模200亿元人民币，将专注于盘活商业地产，以商业地产证券化产品作为主要投资标的。