《汇市简讯》美元/日圆支撑位在112日圆区间低端

《台湾重要政经日程》--1月19日-10月10日
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0656GMT
* 美元/日圆在叶伦讲话前报113.40日圆，但讲话后触及112.98，之后一直承压
* 112.81-22为亚洲盘波动区间，目前报112.31。买单料在112.20
* 110.87-113.80区间的50%费波纳奇回档位为112.24，61.8%回档位在111.87
* 3月23日日低112.14为下一支撑位
* 21日移动均线切入位(当前为112.91)是亚洲盘高点上方的阻力位
* 今日有10亿美元行权价为111.65、7.58亿美元行权价为113.00及6.6亿美元行权价为113.50的选择权到期 (完)
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全部现汇报价 (编译 汪红英；审校 张明钧)
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以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(较上年同期%) 季度 16年三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 二季 一季 13年四 三季 二季 一季 季 百分比 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.4 7.3 7.6 7.9 7.5 7.8 16年前三 2015年 2014年 *2013年 *2012年 2011年 2010年 *2009年 *2008年 2007年 2006年 *2005年 2004年 季
路透北京1月19日 - 中国首支人民币商业地产私募股权基金--高和资本日前与江苏银行宣布发起设立国内首支商业地产ABS（资产支持证券）基金，规模200亿元人民币，将专注于盘活商业地产，以商业地产证券化产品作为主要投资标的。