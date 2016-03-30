《汇市简讯》美元/日圆支撑位在112日圆区间低端

0656GMT

* 美元/日圆在叶伦讲话前报113.40日圆，但讲话后触及112.98，之后一直承压

* 112.81-22为亚洲盘波动区间，目前报112.31。买单料在112.20

* 110.87-113.80区间的50%费波纳奇回档位为112.24，61.8%回档位在111.87

* 3月23日日低112.14为下一支撑位

* 21日移动均线切入位(当前为112.91)是亚洲盘高点上方的阻力位

* 今日有10亿美元行权价为111.65、7.58亿美元行权价为113.00及6.6亿美元行权价为113.50的选择权到期 (完)

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