版本:
中国
债券 | 2016年 3月 30日 星期三 15:46 BJT

欧元债市：德国公债收益率下跌，因叶伦在升息问题上立场“谨慎”

德国10年期公债收益率(殖利率) 跌2基点至0.127%，逼近今年低点0.102%，也向去年所创历史低点0.05%靠拢。

“美联储主席叶伦谈话内容非常温和，淡化近期一些美联储官员的强硬说法，这引发利率市场一些仓位调整，”KBC利率策略师Mathias van der Jeugt表示。

“压力肯定落在欧洲央行身上...他们显然不乐见强势欧元，特别是他们所有努力都在于放宽货币政策。”

货币市场预期今年欧洲再次降息的机率约70%，持平于叶伦发表谈话前水准。

不过长期通胀预期指标--五年、五年远期损益平衡通胀率 降至近一个月新低，目前报在略低于1.42%，仅略高于2月触及的纪录低点1.36%。

德国将于今日稍晚公布3月通胀数据，欧元区整体通胀数据将于周四出炉。

意大利计画标售30-35亿欧元五年期债券、25-30亿欧元的10年期债券、以及10-15亿欧元的2022年到期浮动利率CCTeu凭证。德国则将标售多达40亿欧元的五年期公债。

多数欧元区公债收益率下跌1-2个基点。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 汪红英/张明钧; 审校 高琦/李春喜)

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐