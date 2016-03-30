欧元债市：德国公债收益率下跌，因叶伦在升息问题上立场“谨慎”

《全球主要国家债券发行预告》--1月19日-1月26日
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 1/19 日本 标售三个月期贴现国库券 1/19 日本 标售五年期公债 1/19 西班牙 标售公债 1/24 美国 发售两年期公债 1/24 日本 标售40年期公债 1/24 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 1/25 美国 发售两年期浮息债券 1/25 美国 发售五年期公债 1/25
德国10年期公债收益率(殖利率) 跌2基点至0.127%，逼近今年低点0.102%，也向去年所创历史低点0.05%靠拢。
“美联储主席叶伦谈话内容非常温和，淡化近期一些美联储官员的强硬说法，这引发利率市场一些仓位调整，”KBC利率策略师Mathias van der Jeugt表示。
“压力肯定落在欧洲央行身上...他们显然不乐见强势欧元，特别是他们所有努力都在于放宽货币政策。”
货币市场预期今年欧洲再次降息的机率约70%，持平于叶伦发表谈话前水准。
不过长期通胀预期指标--五年、五年远期损益平衡通胀率 降至近一个月新低，目前报在略低于1.42%，仅略高于2月触及的纪录低点1.36%。
德国将于今日稍晚公布3月通胀数据，欧元区整体通胀数据将于周四出炉。
意大利计画标售30-35亿欧元五年期债券、25-30亿欧元的10年期债券、以及10-15亿欧元的2022年到期浮动利率CCTeu凭证。德国则将标售多达40亿欧元的五年期公债。
多数欧元区公债收益率下跌1-2个基点。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 汪红英/张明钧; 审校 高琦/李春喜)
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 1/19 日本 标售三个月期贴现国库券 1/19 日本 标售五年期公债 1/19 西班牙 标售公债 1/24 美国 发售两年期公债 1/24 日本 标售40年期公债 1/24 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 1/25 美国 发售两年期浮息债券 1/25 美国 发售五年期公债 1/25
路透东京1月19日 - 周四出炉的资本流动数据显示，1月14日止当周外资继续买超日股 。 外资在1月14日止当周在日本股市买超2,465亿日圆，前一周为买超3,468亿日圆。 日本投资人最近一周买超海外债券3,321亿日圆，前一周为买超2,079亿日圆。 外资在日本投资(负值代表卖超)： 股市 债市 货币市场 1月8日-1月14日 +246.5 +517.0 -79.8 1月1日-1月 7日 +346.8 +624.1r +3,879.4 日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)： 股市 债市 货币市场 1月8日-1月14日 +49.8 +332.1 +67.4 1月1日-1月 7日 +234.2 +207.
（注：标准普尔提供以下中文版本，系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准） 香港，2017年1月18日—中国银行业面临的政策及其他风险正在不断上升，但危机并未迫在眉睫。标普全球评级在今天发布的报告《中国银行业今年会爆发危机吗？》中如是表示。