金属期市：伦铜触及逾两周低位，受全球经济成长担忧拖累

“市场实际上有点反应过大过快。虽然在订单、库存水位下降及减少产量方面确实有一些改善，但要扭转市场局面就像是要让一艘超级油轮转向，这需要时间，”券商Kingdom Futures在一篇报告中指出。

“结果是，一些较弱的多仓已经获利了结，金属价格回落到邻近的支撑区。”

0702GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌0.5%，至每吨4,868.50美元，脱离盘中触及的3月11日以来低点4,850美元。盘中稍早曾升至高见4,930美元。

瑞银财富管理分析师Dominic Schnider表示，中国楼市的回暖迹象，不足以引发铜价反弹，铜价目前也面临交易所库存接近纪录高位的压力。

“我认为铜价将回到4,500美元以下。”

上海期交所期铜 下跌1.8%，至每吨37,040元人民币，脱离日低36,920元(3月9日以来低点)。

沪锡 、沪镍 及沪铅 皆收挫逾2%。(完)

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