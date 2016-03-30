金属期市：伦铜触及逾两周低位，受全球经济成长担忧拖累

《台湾重要政经日程》--1月19日-10月10日
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“市场实际上有点反应过大过快。虽然在订单、库存水位下降及减少产量方面确实有一些改善，但要扭转市场局面就像是要让一艘超级油轮转向，这需要时间，”券商Kingdom Futures在一篇报告中指出。
“结果是，一些较弱的多仓已经获利了结，金属价格回落到邻近的支撑区。”
0702GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌0.5%，至每吨4,868.50美元，脱离盘中触及的3月11日以来低点4,850美元。盘中稍早曾升至高见4,930美元。
瑞银财富管理分析师Dominic Schnider表示，中国楼市的回暖迹象，不足以引发铜价反弹，铜价目前也面临交易所库存接近纪录高位的压力。
“我认为铜价将回到4,500美元以下。”
上海期交所期铜 下跌1.8%，至每吨37,040元人民币，脱离日低36,920元(3月9日以来低点)。
沪锡 、沪镍 及沪铅 皆收挫逾2%。(完)
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全球金市 COMEX金持仓
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金属期市 LME库存变化 (编译 刘秀红/蔡美珍；审校 王兴亚/艾茂林)
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以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(较上年同期%) 季度 16年三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 二季 一季 13年四 三季 二季 一季 季 百分比 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.4 7.3 7.6 7.9 7.5 7.8 16年前三 2015年 2014年 *2013年 *2012年 2011年 2010年 *2009年 *2008年 2007年 2006年 *2005年 2004年 季
路透北京1月19日 - 中国首支人民币商业地产私募股权基金--高和资本日前与江苏银行宣布发起设立国内首支商业地产ABS（资产支持证券）基金，规模200亿元人民币，将专注于盘活商业地产，以商业地产证券化产品作为主要投资标的。