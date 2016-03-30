更新版1-日本个股：高田股价暴跌，因报导称气囊召回成本恐达240亿美元

《台湾重要政经日程》--1月19日-10月10日
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(新增细节及高田公司回应)
* 最坏情况下与汽车气囊相关的召回成本为240亿美元--彭博
* 高田股价重挫20%
* 目前业界预估召回成本为35亿美元
路透东京3月30日 - 彭博报导称，在最糟情况下，日本高田 召回汽车气囊发生器的相关成本将约为240亿美元，受此消息影响，高田股价暴跌20%至记录低点。
彭博引述知情人士的话称，上述的最糟情况涉及2.875亿个气囊发生器。
高田一位发言人拒绝对该报导置评，称该公司不公开特定产品的全球生产数据。
业界原本估算，高田若是被判定需为目前为止的瑕疵气囊发生器负责任，所需面临的召回成本可能约为35亿美元。240亿美元这个数字远远超过此预估，而高田公司截至去年12月的流动资产仅约为13亿美元。
高田股价受此消息影响而跌停，市值只剩3.02亿美元。
高田、汽车制造商及运输监管当局目前正在进行多项调查，以判定导致气囊发生器瑕疵的原因。多家车厂已表示，一旦肇因确定，他们将讨论该如何与高田分担召回成本。(完)
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以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(较上年同期%) 季度 16年三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 二季 一季 13年四 三季 二季 一季 季 百分比 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.4 7.3 7.6 7.9 7.5 7.8 16年前三 2015年 2014年 *2013年 *2012年 2011年 2010年 *2009年 *2008年 2007年 2006年 *2005年 2004年 季
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