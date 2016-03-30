更新版1-日本个股：高田股价暴跌，因报导称气囊召回成本恐达240亿美元

(新增细节及高田公司回应)

* 最坏情况下与汽车气囊相关的召回成本为240亿美元--彭博

* 高田股价重挫20%

* 目前业界预估召回成本为35亿美元

路透东京3月30日 - 彭博报导称，在最糟情况下，日本高田 召回汽车气囊发生器的相关成本将约为240亿美元，受此消息影响，高田股价暴跌20%至记录低点。

彭博引述知情人士的话称，上述的最糟情况涉及2.875亿个气囊发生器。

高田一位发言人拒绝对该报导置评，称该公司不公开特定产品的全球生产数据。

业界原本估算，高田若是被判定需为目前为止的瑕疵气囊发生器负责任，所需面临的召回成本可能约为35亿美元。240亿美元这个数字远远超过此预估，而高田公司截至去年12月的流动资产仅约为13亿美元。

高田股价受此消息影响而跌停，市值只剩3.02亿美元。