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亚洲 | 2016年 3月 30日 星期三 17:43 BJT

台湾汇市：台币收升2.7角创逾五个月新高，叶伦谈话令美元受压及外资汇入

* 台币收升2.7角创逾五个月新高
    * 美联储主席叶伦表明升息步调谨慎
    * 国际美元走弱及外资积极汇入
    * 明日实质区间看32.150-32.350

    路透台北3月30日 - 台币兑美元 周三收升2.7角创逾五个月新高，并录得连三
日升势。汇银人士表示，由于美联储主席叶伦上日表明升息步调谨慎，国际美元受压及外资
积极汇入令台币随亚币大涨齐创波段新高，而明为季底最后交易日正值出口商抛汇高峰，有
望助涨台币再战新高。
    
    他们指出，三月以来外资汇入态势明确，同时外资在台股买盘强劲也增强市场对外资持
续汇入的预期，这波外资实质汇入并未引起央行明显阻升的动作，今日央行更放手让台币随
韩元及人民币等亚币大幅走升，台币盘中高位才会意外出现在最后一盘。
    
    今日台币同创逾五个月盘中及收盘新高，前高分别为2015年10月16日的32.175及同年10
月19日的32.418。
    
    〞出口商有点吓傻了，明天季底最后一天，还是得出来。〞一位公股银行交易人士说。
    
    资金流向方面，他们指出，今日主要消化外资美元卖压，至于出口商抛汇卖需则并不热
络，仅有例行性抛汇交投，而进口商的美元买需更是寥寥可数，或因台币跳升，进/出口商
来不及立即因应。
    
    台湾股市 周三收涨1.39%报8,737.04点；证券交易所周三资料显示，外资及陆资
在台股买超147.70亿台币，连续三个交易日买超共214.88亿台币。累计三月份外资买超1,54
5.49亿台币。 
    
    多数新兴亚币周三上涨，因美联储主席叶伦对收紧货币政策持谨慎立场，引发对美国将
放缓升息步伐的预期。 其中韩元 收报1,150.8，为11月27日以来最
高水准，较上日收盘1,163.8上涨1.1%，创两周以来最大单日百分比涨幅。   
 
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较
上日尾盘明显放大；目前一个月美元/台币远汇 报32.219/32.232，上日收在3
2.330。  
      
    交易员估计，明日台币汇价先看32.150-32.350。台币今日主要交易区间在32.260-32.4
29，上日在32.571-32.618。
             
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 16:00             台币/美   上日收盘  波动区间        开盘价    成交量   上日 
                        元                                       亿美元  
                      报价                                               
 台北外汇经纪公     32.425     32.695   32.260-32.429   32.429     7.83    4.97
 司                                                                      
 元太外汇经纪公     32.420     32.692   32.260-32.425   32.420     2.57   2.385
 司                                                                      
 
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 美元/台币一个月期        -0.080/-0.060         -0.050/-0.030
 美元/台币六个月期        -0.085/-0.055         -0.030/0.010
 (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价      

 (记者 詹静宜；; 审校 杨淑祯)

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