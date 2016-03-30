台湾汇市：台币收升2.7角创逾五个月新高，叶伦谈话令美元受压及外资汇入

* 台币收升2.7角创逾五个月新高 * 美联储主席叶伦表明升息步调谨慎 * 国际美元走弱及外资积极汇入 * 明日实质区间看32.150-32.350 路透台北3月30日 - 台币兑美元 周三收升2.7角创逾五个月新高，并录得连三 日升势。汇银人士表示，由于美联储主席叶伦上日表明升息步调谨慎，国际美元受压及外资 积极汇入令台币随亚币大涨齐创波段新高，而明为季底最后交易日正值出口商抛汇高峰，有 望助涨台币再战新高。 他们指出，三月以来外资汇入态势明确，同时外资在台股买盘强劲也增强市场对外资持 续汇入的预期，这波外资实质汇入并未引起央行明显阻升的动作，今日央行更放手让台币随 韩元及人民币等亚币大幅走升，台币盘中高位才会意外出现在最后一盘。 今日台币同创逾五个月盘中及收盘新高，前高分别为2015年10月16日的32.175及同年10 月19日的32.418。 〞出口商有点吓傻了，明天季底最后一天，还是得出来。〞一位公股银行交易人士说。 资金流向方面，他们指出，今日主要消化外资美元卖压，至于出口商抛汇卖需则并不热 络，仅有例行性抛汇交投，而进口商的美元买需更是寥寥可数，或因台币跳升，进/出口商 来不及立即因应。 台湾股市 周三收涨1.39%报8,737.04点；证券交易所周三资料显示，外资及陆资 在台股买超147.70亿台币，连续三个交易日买超共214.88亿台币。累计三月份外资买超1,54 5.49亿台币。 多数新兴亚币周三上涨，因美联储主席叶伦对收紧货币政策持谨慎立场，引发对美国将 放缓升息步伐的预期。 其中韩元 收报1,150.8，为11月27日以来最 高水准，较上日收盘1,163.8上涨1.1%，创两周以来最大单日百分比涨幅。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较 上日尾盘明显放大；目前一个月美元/台币远汇 报32.219/32.232，上日收在3 2.330。 交易员估计，明日台币汇价先看32.150-32.350。台币今日主要交易区间在32.260-32.4 29，上日在32.571-32.618。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 亿美元 报价 台北外汇经纪公 32.425 32.695 32.260-32.429 32.429 7.83 4.97 司 元太外汇经纪公 32.420 32.692 32.260-32.425 32.420 2.57 2.385 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.080/-0.060 -0.050/-0.030 美元/台币六个月期 -0.085/-0.055 -0.030/0.010 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 詹静宜；; 审校 杨淑祯)