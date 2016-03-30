欧元区经济：标准普尔调降欧元区今年经济成长和通胀率预估

新闻稿：2017年中国银行业将避免危机爆发，但风险在上升--标普

（注：标准普尔提供以下中文版本，系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准） 香港，2017年1月18日—中国银行业面临的政策及其他风险正在不断上升，但危机并未迫在眉睫。标普全球评级在今天发布的报告《中国银行业今年会爆发危机吗？》中如是表示。