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债券 | 2016年 3月 30日 星期三 16:39 BJT

欧元区经济：标准普尔调降欧元区今年经济成长和通胀率预估

“今年年初金融情况急速下行，使得欧元区经济没那么顺风顺水，”标普首席欧洲分析师Jean-Michel Six说。

“此外我们要强调，央行的行动对通胀和增长前景的效应正在递减，”他说，并指称大宗商品价格下滑以及政府对改革缺乏支持。

这项经济预估对标普的主权评级没有直接影响，但基础分析将考虑到基本面变化。

报告并称，继欧洲央行本月暗示从降息转向至更新形式的资产购置之后，就意味着欧元/美元的长期跌势或将结束。(完)

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