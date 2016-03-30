《汇市简讯》澳元/美元料将上探0.77美元，受新西兰元上涨提振

《台湾重要政经日程》--1月19日-10月10日
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0754GMT
* 澳元/美元触及八个月高点0.7698美元，受新西兰元兑美元上涨提振
* 新西兰元在突破0.69美元后触发止损单
* 1.1045为澳元/新西兰元的三周低点
* 0.7645为澳元/美元周二在叶伦讲话后触及的高点
* 0.7648为亚洲盘高点。0.7649为上周(3月23日)高点
* 澳洲央行料在下周(4月5日)召开的政策会议按兵不动。澳洲指标利率自2015年5月以来一直维持在2% (完)
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全部现汇报价 (编译 汪红英；审校 高琦)
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以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(较上年同期%) 季度 16年三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 二季 一季 13年四 三季 二季 一季 季 百分比 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.4 7.3 7.6 7.9 7.5 7.8 16年前三 2015年 2014年 *2013年 *2012年 2011年 2010年 *2009年 *2008年 2007年 2006年 *2005年 2004年 季
路透北京1月19日 - 中国首支人民币商业地产私募股权基金--高和资本日前与江苏银行宣布发起设立国内首支商业地产ABS（资产支持证券）基金，规模200亿元人民币，将专注于盘活商业地产，以商业地产证券化产品作为主要投资标的。