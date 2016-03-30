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亚洲 | 2016年 3月 30日 星期三 16:12 BJT

《汇市简讯》澳元/美元料将上探0.77美元，受新西兰元上涨提振

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* 澳元/美元触及八个月高点0.7698美元，受新西兰元兑美元上涨提振

* 新西兰元在突破0.69美元后触发止损单

* 1.1045为澳元/新西兰元的三周低点

* 0.7645为澳元/美元周二在叶伦讲话后触及的高点

* 0.7648为亚洲盘高点。0.7649为上周(3月23日)高点

* 澳洲央行料在下周(4月5日)召开的政策会议按兵不动。澳洲指标利率自2015年5月以来一直维持在2% (完)

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全部现汇报价 (编译 汪红英；审校 高琦)

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