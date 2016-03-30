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亚洲 | 2016年 3月 30日 星期三 18:08 BJT

更新版 1-台湾货币市场：短率稳中透坚，季底因素加上公债交割令市况稍紧

* 短率稳中透坚，季底和公债交割及国库借款纷至沓来
    * 明日季底最后一日料相似今日
    * 大银行买短票纾解短票市况
    * RP利率区间高位成交较上日踊跃

 (更新拆款及央行定存单发行细节)
     记者 高洁如
    路透台北3月30日 - 台湾银行间短率周三稳中透坚，因已临近季底且今日有公债交割，
今明又有国库借款交割，令市况愈加偏紧。明日是季底最后一个交易日，各方认为短率料与
今日状况相似，稳中偏紧。
  
    资金调度人士表示，大型银行未供给银行同业拆款，仅有少数买票，这多少纾缓了票券
商的一些压力。惟今日的隔夜拆款利率已反应偏向紧张的情况，区间高位升至0.41%。
    
    一家民营银行交易员也表示，跨月的拆款并不好找，这个情势不排除延续到明日。
    
    〞反正不能跨月的，就是不能跨，把明天撑过去就好了，〞一位银行交易员说。
       
    今日紧缩因素有：财政部发行五年期公债105/5期，金额300亿台币；而国库借款有约50
0亿台币左右也在今日交割；明日亦还有国库借款交割。
       
    他们指出，明日就是季底的最后一个交易日，也不排除明日有公债还本达800亿台币，
可能会使得大银行的资金水位稍高，增加调度弹性。
             
 本地时间17:59                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      32.425                     32.695    
 台湾加权股价指数<.TWII         8,737.04                  8,617.35    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.202%                    0.204%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.200-0.260%               0.200-0.260%
   --一周拆款利率区间           0.220-0.375%               0.200-0.300%
   --两周拆款利率区间           0.330-0.395%               0.260-0.390%
    
    **票券商拆票双管齐下**

    短票市场方面，一位资金调度人士指出，各票券商的缺口很小，大银行进场买票也使得
市况趋松。
    
    有票券商表示，本周五的资金缺口较大，因已是新的月分，不排除当日拆借较好运作。
    
    他们表示，先前已将大量的资金落点排开本周，因此本周缺口都不算太大，压力已分散
。
     
    今日大型票券商与银行间承作自保短票跨月30天期利率主要成交在0.35-0.36%，与上日
相同。
     
    集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.35
6%，前日0.347%；上日区间在0.30-0.43%，前日在0.30-0.39%；上日成交量112.96亿台币，
前日在137.91亿台币。
    
    台湾央行周三发行2,006亿台币定存单，与今日到期金额2,171亿台币相较，存单发行余
额减165亿。
    
    央行本周到期余日定存单到期落点分别为：周三2,171亿台币、周四2,698.8亿台币、周
五1,237亿台币。

    拆款中心资料 显示，周三超额准备为367亿台币，累积超额准备7,906亿台币、加
计前期1%的超额准备为9,353亿台币。 
             
               
    **RP利率区间高位增加**   
    
    债券附买回(RP)市场方面，交易员表示，今日季底又有公债交割，市场紧缩因素发酵，
部分证券商与银行承做的债券附买回交易，只能向银行开出偏高的利率屈服。今日成交利率
向区间高位靠拢。
    
    但也有交易员表示，明日还有800亿台币的公债还本，或许能纾解一些季底紧张的因素
。
    
   〞这二天季底而且有公债交割会紧一点，但4月以后钱会多，也许公债RP有机会向下破0.
30%。〞一位大型票券商交易员说。
    
    今日证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率主要成交在0.32-0.35%，上日在0.32-0
.33%；成交高位多是银行所开出。短天期及一个月天期公司债附买回利率主要成交在0.40-0
.42%，大致同上日。 
        
    今日大型票券商与金融机构承作的债券附买回利率较上日平稳，短天期公债附买回利率
主要在0.23-0.35%；约同上日；公司债附买回利率主要成交约同上日在0.23-0.32%。(完)  
 

 (审校 黄凯/杨淑祯)

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