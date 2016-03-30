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亚洲 | 2016年 3月 30日 星期三 16:37 BJT

《全球汇市》美联储升息疑虑打击美元下跌，油价上涨提振商品货币

美元兑欧元 也下滑，欧元触及约两周高点1.1331美元。
    
    联邦基金利率期货<0#FF:>目前预示美国今年仅会加息25个基点。
    
    “这样的谨慎立场表明，4月加息不太可能，外界也愈发质疑美联储是否准备在6月行动
，”澳洲西太平洋银行(Westpac Bank)资深汇市策略师Sean Callow表示。
    
    新西兰元兑美元 日内上涨1.5%，报0.6965美元，澳元兑美元 涨幅多达0.9%
，报0.7698美元。
    
    
                                          纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1330  1.1289  +0.36  +4.33  1.0860
    美元/日圆            112.10  112.68  -0.51  -6.82  120.30
    欧元/日圆         127.02  127.25  -0.18  -2.64  130.47
    美元/瑞郎            0.9638  0.9662  -0.25  -3.79  1.0018
    英镑/美元            1.4430  1.4380  +0.35  -2.09  1.4738
    美元/加元            1.3009  1.3072  -0.48  -6.00  1.3839
    美元/离岸人民币         6.4789  6.4918  -0.20  -1.36  6.5680
    澳元/美元            0.7687  0.7625  +0.81  +5.66  0.7275
    新西兰元/美元        0.6943  0.6844  +1.45  +1.73  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0920  1.0916  +0.04  +0.31  1.0886
    欧元/英镑         0.7851  0.7853  -0.03  +6.57  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.2345  9.2535  -0.21  +0.70  9.1705
    美元/挪威克朗        8.3173  8.3920  -0.89  -5.91  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 李春喜/高琦/刘秀红/李婷仪 审校 蔡美珍/艾茂林/王丽鑫/王兴亚)

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