《全球汇市》美联储升息疑虑打击美元下跌，油价上涨提振商品货币

美元兑欧元 也下滑，欧元触及约两周高点1.1331美元。 联邦基金利率期货<0#FF:>目前预示美国今年仅会加息25个基点。 “这样的谨慎立场表明，4月加息不太可能，外界也愈发质疑美联储是否准备在6月行动 ，”澳洲西太平洋银行(Westpac Bank)资深汇市策略师Sean Callow表示。 新西兰元兑美元 日内上涨1.5%，报0.6965美元，澳元兑美元 涨幅多达0.9% ，报0.7698美元。 纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1330 1.1289 +0.36 +4.33 1.0860 美元/日圆 112.10 112.68 -0.51 -6.82 120.30 欧元/日圆 127.02 127.25 -0.18 -2.64 130.47 美元/瑞郎 0.9638 0.9662 -0.25 -3.79 1.0018 英镑/美元 1.4430 1.4380 +0.35 -2.09 1.4738 美元/加元 1.3009 1.3072 -0.48 -6.00 1.3839 美元/离岸人民币 6.4789 6.4918 -0.20 -1.36 6.5680 澳元/美元 0.7687 0.7625 +0.81 +5.66 0.7275 新西兰元/美元 0.6943 0.6844 +1.45 +1.73 0.6825 欧元/瑞郎 1.0920 1.0916 +0.04 +0.31 1.0886 欧元/英镑 0.7851 0.7853 -0.03 +6.57 0.7367 欧元/瑞典克朗 9.2345 9.2535 -0.21 +0.70 9.1705 美元/挪威克朗 8.3173 8.3920 -0.89 -5.91 8.8398 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 李春喜/高琦/刘秀红/李婷仪 审校 蔡美珍/艾茂林/王丽鑫/王兴亚)