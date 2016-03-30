欧洲汇市：英镑兑美元升至九日高点，叶伦谨慎升息的讲话削弱美元

标题新闻：新西兰1月消费者信心指数升至21个月高位128.7--澳新银行调查
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叶伦讲话拖累美元指数 下跌0.8%，创两周最大单日跌幅，至12日低点94.79。投资者预期临近年底时才会升息。
“英镑涨势主要由美元推动。市场对于叶伦的谨慎评论感到惊讶，尤其是在已知核心通胀小幅上升的情况下。但‘脱欧’担忧应该会限制英镑的涨幅，”法国农业信贷银行(Credit Agricole)外汇策略师Manuel Oliveri称。
英镑贸易加权指数 上周曾触及两年低位，因围绕6月23日退欧公投的担忧情绪加重。
公投不确定性还导致对英国央行何时开始升息的预期推后。(完)
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全部现汇报价 (编译 李春喜/刘秀红；审校 孙茉莉)
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路透布鲁塞尔1月18日 - 日本消费电子集团东芝 周三上诉失败。欧盟五年前对东芝与Panasonic 的合资公司MTPD开出罚单，东芝提出上诉。但欧洲最高法院称，东芝对MTPD的决策存在影响，因此须承担连带责任。
路透上海1月19日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价 周四预计会开在6.8572元附近，较上日贬值约47点。