欧洲汇市：英镑兑美元升至九日高点，叶伦谨慎升息的讲话削弱美元

叶伦讲话拖累美元指数 下跌0.8%，创两周最大单日跌幅，至12日低点94.79。投资者预期临近年底时才会升息。

“英镑涨势主要由美元推动。市场对于叶伦的谨慎评论感到惊讶，尤其是在已知核心通胀小幅上升的情况下。但‘脱欧’担忧应该会限制英镑的涨幅，”法国农业信贷银行(Credit Agricole)外汇策略师Manuel Oliveri称。

英镑贸易加权指数 上周曾触及两年低位，因围绕6月23日退欧公投的担忧情绪加重。

公投不确定性还导致对英国央行何时开始升息的预期推后。(完)

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