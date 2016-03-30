中国新债：新疆下周四将招标发行308亿元一般和专项地方债

路透北京3月30日 - 中国新疆维吾尔自治区财政厅周三公告，将于下周四(4月7日)招标发行总额308亿元人民币地方债，其中一般债券235.3亿元，专项债券72.7亿元。

上述一般地方债为新疆今年第二批，期限包括三、五、七和10年。计划发行规模分别为47.1亿元、70.6亿元、70.6亿元和47亿元。

专项债为新疆今年首批，亦含三、五、七及10年四个期限，计划发行规模分别为14.6亿元、21.8亿元、21.8亿元和14.5亿元。

招标时间上，一般债为4月7日上午09:30-10:10，专项债为10:30-11:10；均自4月8日起发行并计息，当日发行结束。中债资信评估有限公司对上述债券的评级均为AAA。

上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标区间均为招标日前一至五个工作日，中债银行间固定利率国债收益率曲线中，同期限国债收益率算术平均值与该平均值上浮15%之间。

中国财政部此前发布通知，明确今年各地地方债发行节奏，同时要求地方财政着手改善地方债流动性，并探索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。

路透统计数据显示，中国2015年地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发行占比约两成。 (完)

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here (发稿 侯向明；; 审校 杨淑祯)