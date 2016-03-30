港股业绩：中金公司去年净利增逾七成至19.5亿元，资管业务快速增长

标题新闻：新西兰1月消费者信心指数升至21个月高位128.7--澳新银行调查
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路透北京3月30日 - 中国知名投行--中国国际金融股份有限公司（中金公司） 周三发布其上市后首份业绩报告，去年营业收入和净利润均创新高，其中营收95.1亿元人民币，同比增长54.4%；净利润19.5亿元，增长74.6%；每股收益1.12元。
该公司新闻稿称，得益于2015年活跃的市场行情，其财富管理和投资管理两大业务线去年保持快速增长，收入增幅分别达101.7%和77.3%，合计占公司收入比重为29.2%。
中金表示，其2015年加权平均净资产收益率20.4%，同比增加5.3个百分点。借助H股成功上市与2015年实现的盈利，2015年末净资产达到164.4亿元，较2014年末增长105.7%。
同时，2015年该公司股本销售交易业务收入大幅增长，传统优势业务保持市场领先。去年，中金并成为第一家经办中国并购交易规模突破千亿美元的投资银行。
另外，过去一年该公司进一步提升进行复杂跨境销售的能力，2015年海外收入保持稳步增长，达到17.6亿元。新的一年，公司将继续扩大客户基础，推进向资本型业务的转型。
中金公司成立于1995年，是中国首家中外合资投资银行，于2015年11月9日在香港联交所成功上市。 （完） (发稿 张晓翀；审校 张喜良)
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路透布鲁塞尔1月18日 - 日本消费电子集团东芝 周三上诉失败。欧盟五年前对东芝与Panasonic 的合资公司MTPD开出罚单，东芝提出上诉。但欧洲最高法院称，东芝对MTPD的决策存在影响，因此须承担连带责任。
“我们的立场没有改变，那就是在监控第一季经济表现后，将会对是否追加预算做出决定，”崔相穆周四透过电话对路透表示。(完) (编译 戴素萍 审校 龚芳)