路透基点：丽丰控股获得一笔35.86亿港元等值俱乐部贷款--TRLPC

路透香港3月30日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士以及新闻稿，丽丰控股已从11家银行取得一笔35.86亿港元等值(4.62亿美元等值)的五年期俱乐部贷款。

这11家牵头行分别是：东亚银行、法国巴黎银行、中信银行(国际)、集友银行、星展银行、恒生银行、汇丰、南洋商业银行、华侨银行、上海商业银行、大华银行。

根据新闻稿，这项贷款共获得等值91.79亿港元的贷款承诺。

消息人士称，贷款包含26.5亿港元的离岸融资，以及等值9.36亿港元的境内定期贷款。离岸贷款有一笔7.50亿港元定期贷款和一笔19亿港元循环信贷。公司新闻稿称，境内贷款的则分为4,365万美元的A1部分、2.3625亿元人民币的A2部分、1,851.3万美元的B部分、以及1.3464亿元人民币的C部分。

丽丰控股为离岸贷款部份的借款方，其三家附属公司为境内贷款的借款方。上海丽兴房地产有限公司为A1和A2的借款方；Good Strategy Ltd和广州捷丽置业分别为B和C部分的借款人。

离岸贷款的利率为一个月、二个月、三个月或六个月Hibor利率加码370个基点。以美元承贷者，境内贷款的利率为联贷银团择定的银行所报价的美元资金平均成本加码300个基点。以人民币承贷的部分，境内贷款利率为中国人行基准利率的110%。

一位消息人士称，离岸贷款的部分有100个基点的前端费。而根据新闻稿，离岸贷款也有70个基点的承诺费。

融资所得将用于一笔今年将到期的等值35.5亿港元三年期俱乐部贷款的再融资，以及做为地产相关项目和一般企业营业用途。(完)