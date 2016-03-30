企业并购：美国味好美再次提升对英国Premier Foods的出价

路透伦敦3月30日 - 美国调味料生产商味好美(McCormick) 周三第二次上调了对英国Premier Foods的收购提议价，呼吁Premier Foods董事会参与磋商，有可能会促成交易的达成。

新提出的收购价为每股0.65英镑，旨在打破上周形成的僵局。对于味好美先前每股0.52和0.60英镑的出价，Premier Foods均予以回绝，转而接受了日本方便面制造商日清食品 的国际合作交易，招致一部分Premier Foods股东的批评。

按每股0.65英镑的价位，味好美对于Premier Foods的估值在5.37亿英镑(7.74亿美元)。味好美称，包括债务和未来的退休金负债在内，相当于15.1亿英镑的企业价值。

最新提议价较3月23日Premier Foods收盘价略高出一倍；3月23日是接洽收购信息公开披露的日期。

Premier Foods一位发言人称，该公司暂时不对味好美的提议置评。该公司上周曾表示，将“认真考虑”可更好地反映董事会对公司长期潜在价值的更高出价。

味好美称，修正后的提议价基于Premier Foods董事会“迅速和充分的参与”，并取决于有限的确认性尽职调查，包括对于退休金文件、当前交易及重大合同的检视等。