重温稿-《中国新债预测》国开行10年新券亮相预测值偏低，20年增发债料近二级

* 招标品种：国开行10年固息新发债及20年增发债 * 期限及招标金额：10年：120亿元；20年：30亿元 * 招标时间：3月31日14:30-15:30 * 受访人数: 9位(银行、券商) * 预测区间：3.18%-3.32%；3.90%-4.00% * 预测均值: 3.24%；3.93% 路透上海3月30日 - 中国国家开发银行 周四将招标发行10年固息新债及20年 增发债。路透调查显示，近期招标显示季末一级配置需求减退，长期金融债二级情绪仍偏谨 慎，但收益率有所企稳，预计明日招标需求尚可；其中，该行年内首度新发10年券更有望受 捧，定位料低于二级水平，两期债中标利率(收益率)预测均值分别为3.24%和3.93%。 华南一银行交易员表示，市场对国开10年新发券的投标热情会高一些，且两期债缴款日 在清明节假期后(4月5日)，季末资金紧张的影响也会相应淡化。 上海一银行交易员则认为，近期长端一级投标情绪谨慎，尤其是金融债，预计明日招标 需求情况还难言旺盛。换券效应虽有影响，但市场整体情绪一般，新券与老券之间的利差可 能也有限。 二级市场上，交易员称，剩余期限约10年的国开债活跃券150218 周三 午后成交收益率稳在3.28%位置。而本次20年期增发的标的券国开债160205券CN160205=CFX S波动有限，最新成交收益率为3.94%，与上日尾盘持平。 中债登银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，10年及20年期 最新收益率为3.3032%和3.9432%。 明日招标的两期债中，10年期为国开行2016年第10期新发债，20年期为2016年第五期C N160205=CFXS增发债，票面利率为3.80%。 具体发行条款如下： 2016年第10期新发债、2016年第五期增发债 ---------------------------------------------------------------------- 发行上限 10年：120亿元；20年：30亿元 期限/计息方式 10/20年固息 招标方式 单一利率/价格(荷兰式) 缴款日 4/5 起息日 10年：4月5日；20年：1月25日 分销期 4/1-4/5 上市日 4/7 基本承销额 不设立 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 10年0.15%；20年0.20% ----------------------------------------------------------------------(完) (发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)