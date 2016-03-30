重温稿-《中国新债预测》国开行10年新券亮相预测值偏低，20年增发债料近二级

《香港报摘》--信报1月19日
--国泰航空 指市场竞争及不明朗已成为“新常态”，公司未来数月会建议架构转变，预计年中落实，今年相信是国泰20年来最大改变的一年，市场最关注会否裁员则未有透露。
* 招标品种：国开行10年固息新发债及20年增发债 * 期限及招标金额：10年：120亿元；20年：30亿元 * 招标时间：3月31日14:30-15:30 * 受访人数: 9位(银行、券商) * 预测区间：3.18%-3.32%；3.90%-4.00% * 预测均值: 3.24%；3.93% 路透上海3月30日 - 中国国家开发银行 周四将招标发行10年固息新债及20年 增发债。路透调查显示，近期招标显示季末一级配置需求减退，长期金融债二级情绪仍偏谨 慎，但收益率有所企稳，预计明日招标需求尚可；其中，该行年内首度新发10年券更有望受 捧，定位料低于二级水平，两期债中标利率(收益率)预测均值分别为3.24%和3.93%。 华南一银行交易员表示，市场对国开10年新发券的投标热情会高一些，且两期债缴款日 在清明节假期后(4月5日)，季末资金紧张的影响也会相应淡化。 上海一银行交易员则认为，近期长端一级投标情绪谨慎，尤其是金融债，预计明日招标 需求情况还难言旺盛。换券效应虽有影响，但市场整体情绪一般，新券与老券之间的利差可 能也有限。 二级市场上，交易员称，剩余期限约10年的国开债活跃券150218 周三 午后成交收益率稳在3.28%位置。而本次20年期增发的标的券国开债160205券CN160205=CFX S波动有限，最新成交收益率为3.94%，与上日尾盘持平。 中债登银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，10年及20年期 最新收益率为3.3032%和3.9432%。 明日招标的两期债中，10年期为国开行2016年第10期新发债，20年期为2016年第五期C N160205=CFXS增发债，票面利率为3.80%。 具体发行条款如下： 2016年第10期新发债、2016年第五期增发债 ---------------------------------------------------------------------- 发行上限 10年：120亿元；20年：30亿元 期限/计息方式 10/20年固息 招标方式 单一利率/价格(荷兰式) 缴款日 4/5 起息日 10年：4月5日；20年：1月25日 分销期 4/1-4/5 上市日 4/7 基本承销额 不设立 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 10年0.15%；20年0.20% ----------------------------------------------------------------------(完) (发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)
--国泰航空 指市场竞争及不明朗已成为“新常态”，公司未来数月会建议架构转变，预计年中落实，今年相信是国泰20年来最大改变的一年，市场最关注会否裁员则未有透露。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 1/19 日本 标售三个月期贴现国库券 1/19 日本 标售五年期公债 1/19 西班牙 标售公债 1/24 美国 发售两年期公债 1/24 日本 标售40年期公债 1/24 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 1/25 美国 发售两年期浮息债券 1/25 美国 发售五年期公债 1/25
**头版头条** --特首梁振英任内最后一份施政报告，建议在指定日期后，取消强积金对冲。 **其他** --《福布斯》公布最新香港富豪榜，长和 主席李嘉诚的身家虽略有缩水，惟仍然能连续19年膺香港首富的宝座。 --香港零售市道仍陷入低潮，利丰 同系公司、男装零售商利邦 宣布关闭香港制衣厂，同时遣散182名员工。 --数码通 与爱立信进行香港首个5G技术展示，惟国际制式仍有待界定，故集团料本港最快要在2020年后才正式商用。（完） 注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 **如欲提取相关新闻，请点击下列代码** 香港报摘/社评/财经评论 中国报摘 台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 杨淑祯)