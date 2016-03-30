中国信用债：南京雨润称周四兑付违约短融剩余本金，5亿本息将全部落定

路透上海3月30日 - 此前发生短融违约的中国南京雨润食品有限公司周三公告，经积极筹措，定于周四(31日)兑付此前尚欠的违约短融2.8亿元人民币本金。加上此前已付部分，本次共计5亿元的违约短融，本息有望全部落定。

本次所涉债券15雨润CP001为南京雨润食品2015年所发行的短期融资券，发行总额5亿元，期限一年，票面利率6.45%，应付本息金额5.3225亿元，应于3月17日兑付本息。主承销商为建设银行和民生银行。

在未能按时足额偿付后，南京雨润食品在上周兑付了全部应付利息3,225万元和2.2亿元本金。

南京雨润实际控制人祝义财被执行指定居所监视居住，令雨润集团及其下属子公司生产经营、融资能力及财务状况受到较大程度的不利影响，公司信用质量和偿债能力下滑。

此外，受市场上有关食品安全的负面报道产生的声誉影响、高端餐饮及肉类消费市场疲软，以及原材料价格和生产成本上涨较快等多因素影响，该公司财务状况恶化，2015年1-9月净亏损5.24亿元。

南京雨润于去年10月18日到期的13亿元中期票据12雨润MTN1，曾一度涉险，但最终顺利兑付本息。

经济基本面疲弱令企业经营压力进一步加大，今年中国信用债违约风险暴露料更甚于去年，年初至今已有山东山水水泥集团、云峰集团、广西有色等多个违约案例出现。

祝义财是南京雨润食品与在香港上市的雨润食品 共同重要股东。后者曾公告，其自2015年3月下旬被内地检察机关在中国境内执行指定居所监视居住。 (完)

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