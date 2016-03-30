中国新债：贵州下周四将招标发行800亿元一般和专项地方债

路透北京3月30日 - 中国贵州省财政厅周三公告，将于下周四(4月7日)招标发行总额800亿元人民币地方债，其中一般债券500亿元，专项债券300亿元。

上述一般地方债为贵州今年第一批，全部为置换债券，期限包括三、五、七和10年。计划发行规模上，三年和10年各为100亿元，五年和七年各为150亿元。

专项债亦为该省今年首批，亦全部为置换债券，含三、五、七及10年四个期限，计划发行规模方面，三年和10年各为60亿元，五年和七年各为90亿元。

招标时间上，一般债为4月7日下午14:00-14:40，专项债为15:00-15:40；均自4月8日起发行并计息，当日发行结束。上海新世纪资信评估投资服务有限公司对上述债券的评级均为AAA。

上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标区间均为招标日前一至五个工作日，中债银行间固定利率国债收益率曲线中，同期限国债收益率算术平均值与该平均值上浮15%之间。

中国财政部此前发布通知，明确今年各地地方债发行节奏，同时要求地方财政着手改善地方债流动性，并探索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。

路透统计数据显示，中国2015年地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发行占比约两成。 (完)

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here (发稿 侯向明；; 审校 杨淑祯)