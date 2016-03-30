台湾央行：去年底本地银行外国债权最终风险榜首为中国，季减51亿美元

路透台北3月30日 - 台湾央行周三公布，至2015年底台湾本地银行外国债权〞最终风险〞前三大国家/地区依序为：中国、美国及香港；惟受中国经济成长趋缓及利率下调影响，银行纷纷减持中国的资产，最终风险净额降至650亿美元，较上季(9月底)减少51亿美元。

而随美国景气复苏且预期美联储(FED)将升息，去年本地银行纷纷增持美国的资产，最终风险亦随之升高，至去年第四季止最终风险净额升至611亿美元，较上季增加48亿美元。

〞美国经济前景看好，大家预期美国要升息，银行都增持美国的资产。〞台湾央行经济研究副处长林华亭说。

台湾央行称，本地银行2015年底外国债权外国债权最终风险前10大国家/地区依序为：中国、美国、香港、卢森堡、日本、英属西印度群岛、英国、开曼群岛、新加坡及澳大利亚，合计为2,494亿美元；但若以〞直接风险〞净额来看，美国则以648亿美元超越中国的492亿美元居榜首。

林华亭指出，台湾本地银行于2014年9月对中国的债权最终风险净额达941亿美元创历史新高，随后即逐步下降，至去年底降至650亿美元。