标题新闻：欧洲央行管委魏德曼对英国脱欧发出警告，称欧元区和英国均从内部市场获经济收益

《全球主要国家债券发行预告》--1月19日-1月26日
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 1/19 日本 标售三个月期贴现国库券 1/19 日本 标售五年期公债 1/19 西班牙 标售公债 1/24 美国 发售两年期公债 1/24 日本 标售40年期公债 1/24 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 1/25 美国 发售两年期浮息债券 1/25 美国 发售五年期公债 1/25
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以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 1/19 日本 标售三个月期贴现国库券 1/19 日本 标售五年期公债 1/19 西班牙 标售公债 1/24 美国 发售两年期公债 1/24 日本 标售40年期公债 1/24 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 1/25 美国 发售两年期浮息债券 1/25 美国 发售五年期公债 1/25
路透东京1月19日 - 周四出炉的资本流动数据显示，1月14日止当周外资继续买超日股 。 外资在1月14日止当周在日本股市买超2,465亿日圆，前一周为买超3,468亿日圆。 日本投资人最近一周买超海外债券3,321亿日圆，前一周为买超2,079亿日圆。 外资在日本投资(负值代表卖超)： 股市 债市 货币市场 1月8日-1月14日 +246.5 +517.0 -79.8 1月1日-1月 7日 +346.8 +624.1r +3,879.4 日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)： 股市 债市 货币市场 1月8日-1月14日 +49.8 +332.1 +67.4 1月1日-1月 7日 +234.2 +207.
（注：标准普尔提供以下中文版本，系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准） 香港，2017年1月18日—中国银行业面临的政策及其他风险正在不断上升，但危机并未迫在眉睫。标普全球评级在今天发布的报告《中国银行业今年会爆发危机吗？》中如是表示。