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债券 | 2016年 3月 30日 星期三 18:20 BJT

德国金融：央行担心若利率持续偏低，银行业将对存款收费--镜报

路透法兰克福3月30日 - 德国央行执委Andreas Dombret在周三刊出的一篇专访中称，德国银行业正在提高收费，如果利率维持在超低水平，银行业可能最终会对私人客户的存款收取费用。

在被问及德国银行业是否会对私人客户的银行账户实施负利率时，Dombret向德国镜报网络版表示：“和我聊过的银行和储蓄银行希望采取一切办法避免这种情况。”

“但当前的利率环境持续越久，银行业或许不得不实施负利率的可能性就会越高，”他并称。

他还说：“我们看到很多机构已经提高了收费，或正在考虑提高收费。”

“提高收费可能会针对提领现金、发行借记卡或其他服务，”Dombret说。(完) (编译 汪红英；审校 蔡美珍)

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