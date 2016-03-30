台湾个股：富邦金规划中长期增持荷商DELTA，旗下寿险加码国际板债券

路透台北3月30日 - 台湾上市资产第二大金控--富邦金控 周三称，规划中长期增持荷兰第四大保险公司--Delta Lloyd ，旗下寿险也将持续加码国际板债券改善收益率，今年已买进10亿美元，仍会再加码20-30亿美元，去年国际板债券投资余额已达60亿美元。

富邦金控财务长陈彦松今日在一场投资人说明会后受访并表示，秉持危机入市的投资法则，中长期仍将加码DELTA投资。去年3月富邦以每股17欧元取得Delta Lloyd 1,200万股，交易总金额达2.04亿欧元，持股比例为5.47%。

至于增持Delta持股水位规划，他则说，“看能买多少就是多少。”

去年底富邦人寿总投资金额达2.81兆(万亿)台币，海外股债投资占比创高达55.3%，反观国内股债投资占比则是降为25.1%，主因台湾央行连三度降息，压低台债收益率，致台债投资占比跌破20%。

富邦人寿副总经理林立民指出，随着全球股市回稳，今年第一季金融资产备供出售的未实现部分已有进一步改善到损益两平。

他认为，台湾低利环境下，央行连续性降息，已压缩利差空间；为提升收益率，仍会持续加码国际板债券，至于加码部位着眼于发行单位，若有大型国际知名公司发行，今年加码金额可能达30亿美元。

**TRF提列12亿台币呆帐准备**

富邦金控旗下银行总经理韩蔚廷在投资人说明会上并坦言，因应人民币TRF(目标可赎回远期契约)及DKO（欧式触及出场远期合约）可能损失，已提存12亿台币呆帐准备，去年底暂先提存6亿余台币，今年第一季再提存5亿余台币。

“提存金额主要是根据目前人民币的状况。”他说。

他并称，随着此前人民币走势震荡，已建议客户降低风险，令该行TRF名目本金现已较原先部位大减70%。