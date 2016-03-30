投行观点：Piper Jaffray将Acadia Pharmaceuticals目标价由39上调至44美元，评级为加码

《台湾报摘》--工商时报、经济日报1月19日

--NCC(国家通讯传播委员会)主委詹婷怡昨日表示，基于媒体需要相当资金投入，并以活络数位汇流产业发展，党政军条款拟朝向间接不超过5%或10%的方向去凝聚各界共识。这是蔡政府上任后，NCC对于党政军资金不入媒体的条款，首度释出的突破性发展。