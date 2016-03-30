投行观点：Piper Jaffray将Acadia Pharmaceuticals目标价由39上调至44美元，评级为加码

中国汇市：路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8572元附近
路透上海1月19日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价 周四预计会开在6.8572元附近，较上日贬值约47点。
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路透上海1月19日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价 周四预计会开在6.8572元附近，较上日贬值约47点。
--NCC(国家通讯传播委员会)主委詹婷怡昨日表示，基于媒体需要相当资金投入，并以活络数位汇流产业发展，党政军条款拟朝向间接不超过5%或10%的方向去凝聚各界共识。这是蔡政府上任后，NCC对于党政军资金不入媒体的条款，首度释出的突破性发展。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0629 1.0630 -0.01 +1.10 1.0513 美元/日圆 114.63 114.65 -0.02 -1.92 116.87 欧元/日圆 121.88 121.85 +0.02 -1.02 123.14 美元/瑞郎 1.0069 1.0070 -0.01 -1.07 1.0178 英镑/美元 1.2261 1.2257 +0.03 -0.61 1.2336 美元/加元 1.3259 1.3269 -0.08 -1.27 1.3430 美元/离岸人民币 6.8375 6.8380 -0.01 -1.94 6.9726 澳元/美元 0.75