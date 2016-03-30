马来西亚期市：棕榈油合约下滑，受累于马币走强

路透吉隆坡3月30日 - 马来西亚棕榈油期货周三下滑，接连三日上涨后首次下跌，因马币走强打压了此间市场。

本月迄今棕榈油已累计涨逾8%，周二晚间更是触及两年高点2,793马币，豆油涨势带来支撑，此外市场担心厄尔尼诺(圣婴)干旱天气恐损及产量。

“今日主要受到马币影响，此外市场已经连续上涨，亦有些修正走势。”一吉隆坡交易商说道。

马币兑美元上涨1.4%至3.9380，为七个月来最高，追随其他亚币涨势。美国联邦储备理事会(美联储/FED)对升息持谨慎态度，带动了亚币的涨势。