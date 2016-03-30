马来西亚期市：棕榈油合约下滑，受累于马币走强

路透吉隆坡3月30日 - 马来西亚棕榈油期货周三下滑，接连三日上涨后首次下跌，因马币走强打压了此间市场。
本月迄今棕榈油已累计涨逾8%，周二晚间更是触及两年高点2,793马币，豆油涨势带来支撑，此外市场担心厄尔尼诺(圣婴)干旱天气恐损及产量。
6月棕榈油合约 下滑1.1%，报每吨2,749马币，创近一个月来最大跌幅。成交量报44,823口，接近去年日均量44,600口。
“今日主要受到马币影响，此外市场已经连续上涨，亦有些修正走势。”一吉隆坡交易商说道。
马币兑美元上涨1.4%至3.9380，为七个月来最高，追随其他亚币涨势。美国联邦储备理事会(美联储/FED)对升息持谨慎态度，带动了亚币的涨势。
芝加哥期货交易所(CBOT)5月豆油合约 跌0.1%，大连商交所9月豆油合约 跌0.3%。(完)
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(编译 孙茉莉; 审校 李春喜)