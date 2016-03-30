美国热股：VERINT SYSTEMS第四季获利低于预期，盘初急挫14%

韩国经济：企划财政部次官称首季经济成长若放缓，或草拟追加预算
“我们的立场没有改变，那就是在监控第一季经济表现后，将会对是否追加预算做出决定，”崔相穆周四透过电话对路透表示。(完) (编译 戴素萍 审校 龚芳)
路透3月30日 - 数据分析公司VERINT SYSTEMS 公布第四季营收和获利低于预期，因安全情报业务表现疲弱。
VERINT SYSTEMS周三盘初急挫14.0%，报30.32美元，周二收报35.19美元。(完)
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美股盘前/盘后 XHR/USCN 美股一周展望 .N/OCN
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美股业绩公布日程 US/RESFCN 中港台企业ADR报价一览表 CTMT/CN
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法股CAC-40指数 .FCHI 中港台企业ADR报价一览表 CTMT/CN (编译 孙茉莉; 审校 母红)
“我们的立场没有改变，那就是在监控第一季经济表现后，将会对是否追加预算做出决定，”崔相穆周四透过电话对路透表示。(完) (编译 戴素萍 审校 龚芳)
路透上海1月19日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价 周四预计会开在6.8572元附近，较上日贬值约47点。
--NCC(国家通讯传播委员会)主委詹婷怡昨日表示，基于媒体需要相当资金投入，并以活络数位汇流产业发展，党政军条款拟朝向间接不超过5%或10%的方向去凝聚各界共识。这是蔡政府上任后，NCC对于党政军资金不入媒体的条款，首度释出的突破性发展。