国际油市：石脑油裂解价差上升，需求仍维持稳健

路透新加坡3月30日 - 亚洲近月5月上半月石脑油裂解价差周三升至近两个半月高点每吨100.28美元，交易商称，买兴以及持续了数月的供给过剩局面得以缓解带来提振。

交易商称，在基本面改善的背景下，亚洲买家目前支付的价格大幅提高。日本出光兴产买进约25,000吨燃料，较日本成本加运费(C&F)报价每吨升水4-5美元，3月1日4月上半月船货还报贴水2美元。

“市场走强背后主要推手为西方流入亚洲市场的船货减少。对5月下半月交付的船货而言该强势料还会持续，”新加坡一业内消息人士说道。

基于交易商预估，亚洲主要石脑油进口商--台塑石化已买进10-15万吨，亦是5月上半月船货，较日本C&F报价每吨贴水1美元。

新加坡现货交易中，PTT以每桶54.50美元的价格，售给维多公司一批95号汽油船货，船期定在4月25-29日。

维多公司以每吨396.50美元的价格自挪威国家石油公司买入一批5月下半月石脑油船货。

壳牌以每吨393.50美元的价格出售给托克(Trafigura)一批6月上半月石脑油船货。(完)

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