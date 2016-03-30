国际油市：石脑油裂解价差上升，需求仍维持稳健

韩国经济：企划财政部次官称首季经济成长若放缓，或草拟追加预算
“我们的立场没有改变，那就是在监控第一季经济表现后，将会对是否追加预算做出决定，”崔相穆周四透过电话对路透表示。(完) (编译 戴素萍 审校 龚芳)
路透新加坡3月30日 - 亚洲近月5月上半月石脑油裂解价差周三升至近两个半月高点每吨100.28美元，交易商称，买兴以及持续了数月的供给过剩局面得以缓解带来提振。
交易商称，在基本面改善的背景下，亚洲买家目前支付的价格大幅提高。日本出光兴产买进约25,000吨燃料，较日本成本加运费(C&F)报价每吨升水4-5美元，3月1日4月上半月船货还报贴水2美元。
“市场走强背后主要推手为西方流入亚洲市场的船货减少。对5月下半月交付的船货而言该强势料还会持续，”新加坡一业内消息人士说道。
基于交易商预估，亚洲主要石脑油进口商--台塑石化已买进10-15万吨，亦是5月上半月船货，较日本C&F报价每吨贴水1美元。
新加坡现货交易中，PTT以每桶54.50美元的价格，售给维多公司一批95号汽油船货，船期定在4月25-29日。
维多公司以每吨396.50美元的价格自挪威国家石油公司买入一批5月下半月石脑油船货。
壳牌以每吨393.50美元的价格出售给托克(Trafigura)一批6月上半月石脑油船货。(完)
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(编译 孙茉莉; 审校 母红)
“我们的立场没有改变，那就是在监控第一季经济表现后，将会对是否追加预算做出决定，”崔相穆周四透过电话对路透表示。(完) (编译 戴素萍 审校 龚芳)
路透上海1月19日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价 周四预计会开在6.8572元附近，较上日贬值约47点。
--NCC(国家通讯传播委员会)主委詹婷怡昨日表示，基于媒体需要相当资金投入，并以活络数位汇流产业发展，党政军条款拟朝向间接不超过5%或10%的方向去凝聚各界共识。这是蔡政府上任后，NCC对于党政军资金不入媒体的条款，首度释出的突破性发展。