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亚洲 | 2016年 3月 30日 星期三 23:18 BJT

国际油市：380cst燃料油贴水走宽，因卖压加重

路透新加坡3月30日 - 新加坡380cst燃料油现货价差周三连续第二日下跌，至3月3日来最低水准，交易商表示，因库存充足开始重压市场，加之今年需求前景低迷，也向市场施压。

380cst燃料油现货较新加坡报价每吨贴水降至0.83美元，尽管现货交易动能持续。

“现货报价较过去几周更积极，交易成交在介乎贴水1-1.50美元，”一驻新加坡的交易商说。

买卖热络，总计八笔共计14万吨380cst燃料油，以及4万吨180cst燃料油成交。

在新加坡市场收市时，3月迄今成交总计562万吨燃料油，迫近去年6月创下597万吨的纪录高位。

另一名新加坡交易商表示，在互换市场，跨月价差交易比近几周相对清淡，但5-6月价差动能开始形成。

5-6月380cst燃料油价差周三贴水2.75美元，较之前一日收窄0.50美元。(完)

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