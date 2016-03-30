国际油市：380cst燃料油贴水走宽，因卖压加重

《台湾报摘》--工商时报、经济日报1月19日
--NCC(国家通讯传播委员会)主委詹婷怡昨日表示，基于媒体需要相当资金投入，并以活络数位汇流产业发展，党政军条款拟朝向间接不超过5%或10%的方向去凝聚各界共识。这是蔡政府上任后，NCC对于党政军资金不入媒体的条款，首度释出的突破性发展。
路透新加坡3月30日 - 新加坡380cst燃料油现货价差周三连续第二日下跌，至3月3日来最低水准，交易商表示，因库存充足开始重压市场，加之今年需求前景低迷，也向市场施压。
380cst燃料油现货较新加坡报价每吨贴水降至0.83美元，尽管现货交易动能持续。
“现货报价较过去几周更积极，交易成交在介乎贴水1-1.50美元，”一驻新加坡的交易商说。
买卖热络，总计八笔共计14万吨380cst燃料油，以及4万吨180cst燃料油成交。
在新加坡市场收市时，3月迄今成交总计562万吨燃料油，迫近去年6月创下597万吨的纪录高位。
另一名新加坡交易商表示，在互换市场，跨月价差交易比近几周相对清淡，但5-6月价差动能开始形成。
5-6月380cst燃料油价差周三贴水2.75美元，较之前一日收窄0.50美元。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 产油国官方售价英文原文 (编译 利棣儿；审校 李军)
--NCC(国家通讯传播委员会)主委詹婷怡昨日表示，基于媒体需要相当资金投入，并以活络数位汇流产业发展，党政军条款拟朝向间接不超过5%或10%的方向去凝聚各界共识。这是蔡政府上任后，NCC对于党政军资金不入媒体的条款，首度释出的突破性发展。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0629 1.0630 -0.01 +1.10 1.0513 美元/日圆 114.63 114.65 -0.02 -1.92 116.87 欧元/日圆 121.88 121.85 +0.02 -1.02 123.14 美元/瑞郎 1.0069 1.0070 -0.01 -1.07 1.0178 英镑/美元 1.2261 1.2257 +0.03 -0.61 1.2336 美元/加元 1.3259 1.3269 -0.08 -1.27 1.3430 美元/离岸人民币 6.8375 6.8380 -0.01 -1.94 6.9726 澳元/美元 0.75
--停牌筹划控股权转让的英力特接到控股股东通知，经专家组评审，确定宁夏天元锰业有限公司为拟受让方，受让方是全球的电解金属锰生产企业。