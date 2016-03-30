欧元债市：公债收益率转跌为升，因油价和股市上涨

新闻稿：2017年中国银行业将避免危机爆发，但风险在上升--标普
（注：标准普尔提供以下中文版本，系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准） 香港，2017年1月18日—中国银行业面临的政策及其他风险正在不断上升，但危机并未迫在眉睫。标普全球评级在今天发布的报告《中国银行业今年会爆发危机吗？》中如是表示。
路透伦敦3月30日 - 欧元区公债收益率周三上涨，扳回稍早跌幅，因油价和全球股市攀升，掩盖了避险公债的吸引力。
10年期德债收益率开盘降至近纪录低位，此前美联储主席叶伦对联储加息持谨慎态度的言论，被视为向欧洲央行加压。
但油价上涨和美股升至今年迄今最高水准，风险资产反弹，削弱了对固定收益资产需求。
“美元下跌支撑油价上涨，且风险意愿改善，令避险的长期的公债承压，”荷兰合作银行首席利率策略师Richard McGuire说。
多数欧元区公债收益率上涨1-2个基点。
10年期德债收益率 上升2个基点，至0.16%，早盘跌至0.127%，伸手可及今年低位0.102%和去年创下的纪录低位0.05%。
10年期德债收益率开盘下跌，因美联储主席叶伦周二称，美国经济仍面临全球风险，美国通胀是否会持续攀升仍不确定。
“叶伦的言论很鸽派，”KBC利率策略师Mathias van der Jeugt说。“肯定令欧洲央行压力加重...他们很明显不喜欢欧元走强，特别是鉴于在他们竭尽所能放宽货币政策的情况下。”
反映长期通胀预期的“五年、五年远期”损益平衡通胀率降至近一个月最低水准，交投在约1.42%，略微高于2月触及的纪录低位1.36%。
德国联邦统计局周三公布，德国3月消费者物价调和指数(HICP)初值较上年同期上升0.1% (路透调查预估为下降0.1%)。 (完)
（注：标准普尔提供以下中文版本，系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准） 香港，2017年1月18日—中国银行业面临的政策及其他风险正在不断上升，但危机并未迫在眉睫。标普全球评级在今天发布的报告《中国银行业今年会爆发危机吗？》中如是表示。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
* 招标品种：国开行3/7/20年增发债 * 期限及招标金额：3年：60亿元；7年：60亿元；20年：40亿元 * 招标时间：1月19日14:30-15:30 * 受访人数：7位(银行、券商) * 预测区间：3.52%-3.60%；3.85%-3.96%；3.98%-4.15% * 预测均值：3.58%、3.91%、4.03% 路透上海1月18日 - 中国国家开发银行 周四下午将招标增发三、七、20年期 固息债。路透调查显示，受到资金面紧张牵制，现券情绪转弱，明日招标情况料仍视资金能 否好转及央行动作而定，三期债均值分别落在3.58%、3.91%和4.03%。 北京一银行交易员称，资金面未改善，新债投标需求可能不会转好，尤其是20年品种， “农发投飞了，10年都快上4.0%了；尾盘资金虽然好点，但也不够解渴啊，不知道明天会不 会更惨。” 中国农业发展银行周三下午招标增发的一、三、五、七年和10年三期固息债，中标收益 率分别为3.2012%、3.5702%、3.7560%、3.9930%和3.9903%