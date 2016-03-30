欧元债市：公债收益率转跌为升，因油价和股市上涨

路透伦敦3月30日 - 欧元区公债收益率周三上涨，扳回稍早跌幅，因油价和全球股市攀升，掩盖了避险公债的吸引力。

10年期德债收益率开盘降至近纪录低位，此前美联储主席叶伦对联储加息持谨慎态度的言论，被视为向欧洲央行加压。

但油价上涨和美股升至今年迄今最高水准，风险资产反弹，削弱了对固定收益资产需求。

“美元下跌支撑油价上涨，且风险意愿改善，令避险的长期的公债承压，”荷兰合作银行首席利率策略师Richard McGuire说。

多数欧元区公债收益率上涨1-2个基点。

10年期德债收益率 上升2个基点，至0.16%，早盘跌至0.127%，伸手可及今年低位0.102%和去年创下的纪录低位0.05%。

10年期德债收益率开盘下跌，因美联储主席叶伦周二称，美国经济仍面临全球风险，美国通胀是否会持续攀升仍不确定。

“叶伦的言论很鸽派，”KBC利率策略师Mathias van der Jeugt说。“肯定令欧洲央行压力加重...他们很明显不喜欢欧元走强，特别是鉴于在他们竭尽所能放宽货币政策的情况下。”

反映长期通胀预期的“五年、五年远期”损益平衡通胀率降至近一个月最低水准，交投在约1.42%，略微高于2月触及的纪录低位1.36%。