亚洲橡胶：3月30日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

《台湾报摘》--工商时报、经济日报1月19日
--NCC(国家通讯传播委员会)主委詹婷怡昨日表示，基于媒体需要相当资金投入，并以活络数位汇流产业发展，党政军条款拟朝向间接不超过5%或10%的方向去凝聚各界共识。这是蔡政府上任后，NCC对于党政军资金不入媒体的条款，首度释出的突破性发展。
路透3月30日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘收市价：
合约 日盘 成交量 晚盘 成交量
* 4月 171.1 118 171.2 394
* 5月 170.0 78 169.5 5
* 6月 171.8 104 171.2 4
* 7月 174.0 735 173.7 13
* 8月 176.2 2952 175.7 295
* 9月 177.5 5219 177.0 577
TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。
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CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
--NCC(国家通讯传播委员会)主委詹婷怡昨日表示，基于媒体需要相当资金投入，并以活络数位汇流产业发展，党政军条款拟朝向间接不超过5%或10%的方向去凝聚各界共识。这是蔡政府上任后，NCC对于党政军资金不入媒体的条款，首度释出的突破性发展。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0629 1.0630 -0.01 +1.10 1.0513 美元/日圆 114.63 114.65 -0.02 -1.92 116.87 欧元/日圆 121.88 121.85 +0.02 -1.02 123.14 美元/瑞郎 1.0069 1.0070 -0.01 -1.07 1.0178 英镑/美元 1.2261 1.2257 +0.03 -0.61 1.2336 美元/加元 1.3259 1.3269 -0.08 -1.27 1.3430 美元/离岸人民币 6.8375 6.8380 -0.01 -1.94 6.9726 澳元/美元 0.75
--停牌筹划控股权转让的英力特接到控股股东通知，经专家组评审，确定宁夏天元锰业有限公司为拟受让方，受让方是全球的电解金属锰生产企业。