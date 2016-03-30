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市场报道 | 2016年 3月 31日 星期四 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货下跌，因获利了结和预报大平原将迎来降雨

路透芝加哥3月30日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三下挫超过2%，交易商说，因技术性卖盘和预报美国大平原南部将在4月中迎来降雨。

美国农业部将在周四公布种植意向和季度库存报告，在此之前，市场人士继续调整头寸。

分析师预计，农业部将公布3月1日的小麦库存水平将为2011年以来同期最高。

CBOT-5月小麦 收跌12-3/4美分，报4.64美元，跌穿4.69美元附近的50日移动均线支撑位。

今日CBOT小麦期货预估成交量为110,552口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)

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