芝加哥期市：CBOT大豆期货收低，因USDA报告出炉前有获利了结

路透芝加哥3月30日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三下跌，交易商称，受累于在周四美国农业部的种植意向和季度库存报告出炉前有获利了结。

CBOT-5月大豆合约 下跌，盘中追平周二日内高位9.17美元，此为10月中以来交投最活跃合约触及的最高水准。

美国墨西哥湾和一些内陆地区的现货大豆市场走低带来进一步压力。现货市场走低，反映本周农户增加卖出，因期货市场在农业部报告出炉前走坚。

分析师预计，农业部将在周四公布3月1日的大豆库存水平为2007年以来同期最高。

CBOT豆粕<0#SM:> 和豆油期货<0#BO:> 下跌，跟随大豆跌势。

5月大豆期货 收跌7美分，报每蒲式耳9.09美元。

5月豆粕合约 收低1.3美元，报每短吨271.9美元。5月豆油合约 跌0.26美分，报33.79美分。

今日CBOT大豆预估成交量为196,460口，豆粕为70,598口，豆油为57,168口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)