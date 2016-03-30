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市场报道 | 2016年 3月 31日 星期四 04:35 BJT

美股盘后：美光公布会计年度第二季业绩后，股价上扬3.1%

路透3月30日 - 美光 周三在美股盘后交易中上扬3.1%，至10.80美元，此前该公司公布了业绩。

美光公布会计年度第二季营收下降29.6%，至29.3亿美元，分析师预估均值为30.5亿美元。

美光公布第二季GAAP每股亏损为0.09美元，非GAAP每股亏损为0.05美元，分析师预估每股亏损为0.08美元。(完)

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