《全球汇市》美元续跌，叶伦鸽派言论继续带来压力

日本个股：高田股票将暂时停牌--日本交易所集团
路透东京1月19日 - 东京证交所运营商日本交易所集团(JPX)表示，高田 股票周四将停牌，等待发出进一步通知。 之前有媒体报导，JPX称高田两名潜在资助者要求法院调解的复兴计划。(完) (编译 王颖；审校 戴素萍)
* 美元全面承压，市场降低美联储加息预期
* 欧元触及2月11日来最高的1.1364美元
* 澳元触及九个月高点
* 美元兑瑞郎触及逾五个月低位
路透纽约3月30日 - 美元兑欧元周三触及近七周最低水准，美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦周二的鸽派言论使市场推后对联储下次加息的预期。
欧元 上涨至2月11日来最高的1.1364美元，而美元兑瑞郎 跌至逾五个月低点0.9592瑞郎。
在美国交易时段稍晚，欧元兑美元缩减部份涨幅，纽约尾盘升0.43%，报1.1338美元。
美元指数 触及12日最低位94.588，周二录得3月17日来最大单日百分比跌幅。美元指数尾盘跌0.38%，报94.802。
美国3月ADP民间就业岗位增加20万个，高于预期的增加19.4万个。美国劳工部将在周五公布3月非农就业报告。
尽管ADP数据好于分析师的预期，但不足以抑制叶伦讲话对美元带来的负面人气。叶伦周二重申，美联储加息宜谨慎行事。
交易商尝试“消化叶伦的鸽派言论，评估这是否是美联储真的转折点，”花旗集团驻纽约的G10外汇策略部门全球主管和董事总经理Steven Englander说。
美元第一季迄今下挫3.9%，势将录得五年来最大百分比季度跌幅。
Chapdelaine Foreign Exchange董事总经理Douglas Borthwick说，当欧元稍早升穿1.1335美元后，交易商立刻“回补”欧元空头头寸，推动欧元兑美元触及日内高位。
和商品价格息息相关的澳元兑美元 升至约九个月高位0.7709美元，因美元计价的油价上涨。美元下跌令原油对持有美元以外货币的投资者来说更便宜。
美元兑日圆 尾盘跌0.24%，至112.41日圆，此前降至八日低点112.02日圆。
美股标普500指数 收高0.44%。(完)
路透东京1月19日 - 东京证交所运营商日本交易所集团(JPX)表示，高田 股票周四将停牌，等待发出进一步通知。 之前有媒体报导，JPX称高田两名潜在资助者要求法院调解的复兴计划。(完) (编译 王颖；审校 戴素萍)
以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.( 1美元=7.7557港元 ) 美股道琼工业指数 周三收低22.05，或0.11%，报19,804.72点 。因投资人等待特朗普履行竞选时的承诺。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 128.250 0.09 16473 9.947 -0.93 >
--国泰航空 指市场竞争及不明朗已成为“新常态”，公司未来数月会建议架构转变，预计年中落实，今年相信是国泰20年来最大改变的一年，市场最关注会否裁员则未有透露。