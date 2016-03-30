标题新闻：加拿大国际贸易部长称自11月自由党政府上台后同中国就自由贸易协议进行了更多对话

日本个股：高田股票将暂时停牌--日本交易所集团
路透东京1月19日 - 东京证交所运营商日本交易所集团(JPX)表示，高田 股票周四将停牌，等待发出进一步通知。 之前有媒体报导，JPX称高田两名潜在资助者要求法院调解的复兴计划。(完) (编译 王颖；审校 戴素萍)
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路透东京1月19日 - 东京证交所运营商日本交易所集团(JPX)表示，高田 股票周四将停牌，等待发出进一步通知。 之前有媒体报导，JPX称高田两名潜在资助者要求法院调解的复兴计划。(完) (编译 王颖；审校 戴素萍)
以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.( 1美元=7.7557港元 ) 美股道琼工业指数 周三收低22.05，或0.11%，报19,804.72点 。因投资人等待特朗普履行竞选时的承诺。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 128.250 0.09 16473 9.947 -0.93 >
--国泰航空 指市场竞争及不明朗已成为“新常态”，公司未来数月会建议架构转变，预计年中落实，今年相信是国泰20年来最大改变的一年，市场最关注会否裁员则未有透露。