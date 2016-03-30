加拿大股市：上涨，因消费类股和银行股跳涨

路透多伦多3月30日 - 加拿大主要股指周三上涨，因消费类股和银行股跳涨，且美国联邦储备理事会(美联储/FED)对加息采取较谨慎的态度令股市投资者感到欣慰。

“整体市场上涨，基本上因为美联储主席叶伦称低利率将持续较长时间，”MacDougall, MacDougall & MacTier研究部董事Ian Nakamoto说。

“ 是心理上的提振，但最终，仍需要良好的企业业绩来支撑，”Nakamoto说。

多伦多证券交易所S&P/TSX综合股指 收盘上涨106.67点，或0.79%，报13,532.90点。该指数3月可望上涨5%，将为2011年10月来最大月度涨幅。

10大类股中有九种收高。金融股升0.8%，必需消费品类股升1.4%，非必需消费品类股上涨1%。