加拿大股市：上涨，因消费类股和银行股跳涨

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--1月19日
以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.( 1美元=7.7557港元 ) 美股道琼工业指数 周三收低22.05，或0.11%，报19,804.72点 。因投资人等待特朗普履行竞选时的承诺。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 128.250 0.09 16473 9.947 -0.93 >
路透多伦多3月30日 - 加拿大主要股指周三上涨，因消费类股和银行股跳涨，且美国联邦储备理事会(美联储/FED)对加息采取较谨慎的态度令股市投资者感到欣慰。
“整体市场上涨，基本上因为美联储主席叶伦称低利率将持续较长时间，”MacDougall, MacDougall & MacTier研究部董事Ian Nakamoto说。
“ 是心理上的提振，但最终，仍需要良好的企业业绩来支撑，”Nakamoto说。
多伦多证券交易所S&P/TSX综合股指 收盘上涨106.67点，或0.79%，报13,532.90点。该指数3月可望上涨5%，将为2011年10月来最大月度涨幅。
10大类股中有九种收高。金融股升0.8%，必需消费品类股升1.4%，非必需消费品类股上涨1%。
能源股涨0.4%，回吐早盘录得的较大涨幅，因油价收盘持稳，抹去日内录得的大部份升幅。(完)
以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.( 1美元=7.7557港元 ) 美股道琼工业指数 周三收低22.05，或0.11%，报19,804.72点 。因投资人等待特朗普履行竞选时的承诺。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 128.250 0.09 16473 9.947 -0.93 >
--国泰航空 指市场竞争及不明朗已成为“新常态”，公司未来数月会建议架构转变，预计年中落实，今年相信是国泰20年来最大改变的一年，市场最关注会否裁员则未有透露。
路透上海1月19日 - 中国上海市国有资产监管管理委员会等周三发布“地方国有控股混合所有制企业员工持股首批试点工作实施方案”，方案提出，上海市将遴选5-10家企业开展首批试点；试点企业需满足主业应处充分竞争行业、非公有资本股东持股不低于10%等条件。