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亚洲 | 2016年 3月 31日 星期四 06:09 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--3月30日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴          78.86    +0.78    +1.00   2292420
    京东                27.24    +0.82    +3.10  11988042
    新浪              47.42    +0.35    +0.74    316911
    搜狐              49.50    -0.11    -0.22    267918
    网易             142.63    +3.77    +2.71   1167096
    百度             189.89    +0.05    +0.03   2733599
    
    台湾
    台湾积体电路       26.46    +0.49    +1.89   1338093
    联电                2.11    +0.06    +2.93    502324
    日月光              5.84    +0.03    +0.52    394333
    硅品精密           7.96    -0.11    -1.36    397164
    和信超媒体         2.77    +0.09    +3.36      8353
    友达                2.98    +0.02    +0.68    133802
    中华电信           34.22    +0.33    +0.97     30444
    台湾国际航电      39.86    +0.37    +0.94    758093
    
    香港
    中国移动           54.81    +0.02    +0.04    163398
    中国联通           12.96    -0.14    -1.07    110350
    中国电信           52.57    +0.17    +0.32      8302
    中芯国际            4.43    +0.05    +1.14      3538
    电讯盈科         6.51    +0.18    +2.76      1965
    (完)
    
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
   股市新闻               加拿大股市报导              
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              

 (整理 徐文焰；审校 龚芳)

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