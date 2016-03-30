《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--3月30日

日本个股：高田股票将暂时停牌--日本交易所集团
路透东京1月19日 - 东京证交所运营商日本交易所集团(JPX)表示，高田 股票周四将停牌，等待发出进一步通知。 之前有媒体报导，JPX称高田两名潜在资助者要求法院调解的复兴计划。(完) (编译 王颖；审校 戴素萍)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 78.86 +0.78 +1.00 2292420 京东 27.24 +0.82 +3.10 11988042 新浪 47.42 +0.35 +0.74 316911 搜狐 49.50 -0.11 -0.22 267918 网易 142.63 +3.77 +2.71 1167096 百度 189.89 +0.05 +0.03 2733599 台湾 台湾积体电路 26.46 +0.49 +1.89 1338093 联电 2.11 +0.06 +2.93 502324 日月光 5.84 +0.03 +0.52 394333 硅品精密 7.96 -0.11 -1.36 397164 和信超媒体 2.77 +0.09 +3.36 8353 友达 2.98 +0.02 +0.68 133802 中华电信 34.22 +0.33 +0.97 30444 台湾国际航电 39.86 +0.37 +0.94 758093 香港 中国移动 54.81 +0.02 +0.04 163398 中国联通 12.96 -0.14 -1.07 110350 中国电信 52.57 +0.17 +0.32 8302 中芯国际 4.43 +0.05 +1.14 3538 电讯盈科 6.51 +0.18 +2.76 1965 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 徐文焰；审校 龚芳)
路透东京1月19日 - 东京证交所运营商日本交易所集团(JPX)表示，高田 股票周四将停牌，等待发出进一步通知。 之前有媒体报导，JPX称高田两名潜在资助者要求法院调解的复兴计划。(完) (编译 王颖；审校 戴素萍)
以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.( 1美元=7.7557港元 ) 美股道琼工业指数 周三收低22.05，或0.11%，报19,804.72点 。因投资人等待特朗普履行竞选时的承诺。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 128.250 0.09 16473 9.947 -0.93 >
--国泰航空 指市场竞争及不明朗已成为“新常态”，公司未来数月会建议架构转变，预计年中落实，今年相信是国泰20年来最大改变的一年，市场最关注会否裁员则未有透露。