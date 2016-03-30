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亚洲 | 2016年 3月 31日 星期四 06:14 BJT

《日本重要政经日程》--3月31日

(除特别说明外，均为GMT时间)

3月30日(三)

2350 - 一周资本流动数据

3月31日(四)

0430 - 经济产业省2月石油数据

0630 - JX控股旗下吉坤日矿日石能源公布下个月石油精炼计划

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

美股业绩公布日程

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程

(编译 张涛；审校 龚芳)

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